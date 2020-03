Mihai Petre a fost cel care a apăsat ultimul buton auriu, iar concurenta care a reuşit să îl emoţioneze până la lacrimi pe jurat a fost Sara Maria Ardeleanu, o fetiţă de doar 10 ani, care a oferit un moment impresionant de dans.

“Am 10 ani, sunt născută pe 10 martie şi suntem în sezonul 10”, a spus fetiţa înainte să păşească pe scenă.

“Mă uitam la televizor la Românii au talent şi am văzut o balerină care a dansat foarte frumos. Am vrut şi eu să încerc. De la 6 ani le am zis părinţilor că vreau să fac dans. Iubesc ceea ce fac. Muncesc foarte mult, chiar şi 6 ore pe zi. O fac cu drag şi nimeni nu îmi poate lua dansul”, a spus copila care a ridicat o sală întreagă în picioare vineri seară.

“Sara, tu ai 10 ani? Esti un 10 perfect, iar sezonul acesta, eşti minunea mea”, a spus Mihai Petre cu lacrimi în ochi, iar la scurt timp a apăsat butonul auriu.

“Nu ştiu dacă l am văzut vreodată pe Mihai Petre plângând de atâta emoţie. Tu ai reuşit să îl faci să plângă”, a spus Andra despre momentul fetei.

“Nivelul la care ai dansat astăzi e ceva ce nu mi am închipuit vreodată că poate să facă un copil de 10 ani”, a spus Andi Moisescu.

“Românii au talent e despre performanţa care îţi transmite emoţie, e despre uimire, neaşteptat, despre adevăr. Emoţia vine la pavhet cu adevărul. A fost unul dintre cele mai bune momente de dans pe care le am văzut vreodată la 10 ani, într un 10 perfect”, a spus Mihai Petre.

