2 iunie

Cine a furat bombele atomice ale României? HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

Pe 2 iunie s-au născut Marchizul de Sade, Allessandro de Cagliostro, Johnny Weissmuler, Constantin al II-lea, Morena Baccarin, Ion Constantin Brătianu, Constanţa Câmpeanu, Dan Iordăchescu.

În calendarul creştin-ortodox sunt Sfinţii: Ioan cel Nou din Suceava şi Nichifor Mărturisitorul, Patriarhul Constantinopolului. O zi marcată cu cruce neagră în calendarul ieftin pe care îl am. Nimic în ”Kalendar”.

Iată, că, acum, președintele Donald Trump renunță la politica pe baze ideologice și implementează realitatea cotidiană, politica corporatistă, în perioada crizei sanitare și a conflictelor rasiale. Pragamatismul lui s-a evidențiat în timpul crizei sanitare cu gripa chinezească. Am primit multă corespondență. Nu știu de ce, multă lume, academicieni, profesori universitari, politicieni, analiști politici, etc consideră că trebuie să fiu de acord cu domniile lor. Îi respect foarte mult și îi citesc cu religiozitate, dar… sunt anacronici, cu tot respectul, reprezintă fricile și modul de gândire servil și un spirit gregar de colonie, idei anarhiste de stânga. Pentru ei infractorii negri din State reprezintă o insurecție.

Dar criza virusului Wuhan a dezghețat conflicte și egoisme statale. Un război mondial nu mai apare ca un scenariu imposibil, ci ca o soluție la criza mondială. Dragi lupi, padawani și hobbiți de când scriu că trebuie să cumpărăm arme? Să avem o armată performantă, după modelul Poloniei? Că toate tratatele nu valorează nici cât hârtia pe care este scrisă.

Nevoia de un tătic, de cineva care să ne apere! Americanii, nemții, boșimanii… Noi nu suntem în stare de nimic, doar am pierdut toate războaiele! Nu, nu pot să fiu de acord. Mi-ar da în clocot sângele marelui clucer din care mă trag și aș muri sufocat, nu pot să gândesc în termeni supuși de sclav. Mai mult, am avut profesori care s-au numit Corneliu Mănescu, Mircea Malița, Sandu Diaconu, Remus Răduleț sau Gheorghe Dolgu. Ei m-au învățat să lupt pentru România, cea care a fost mereu, nu cea a oii, sau a frunzuliței, sau a lui Ceaușescu, sau Herr Johannis, sau a cine știe cărui partid de fripturiști. Trebuie să vă spun, într-un moment de sinceritate, că pe toți cei care îi vedeți în politică nu i-aș fi angajat, cât am fost primul CEO din România, nici să parcheze mașinile în garajul corporație. Sunt falși, stupizi și ascund cu greu viciile și dorința permanentă de îmbogățire, nu le pasă de popor sau de România nici cât de primul lor pampers. Povestea cu coronaVISUL este cea mai bună dovadă, dar și cât de imbecilă este marea majoritate a românilor. Așa că măsurile dictatoriale ale guvernului liberal par îndreptățite, până la urmă.

Vorbind despre Donald Trump, el este primul care face trecerea de la modul artificial, politic ideologic, political correctness, de conducere, la viziunea reală, eficientă, corporatistă. Și Macron încearcă acest lucru, dar nu prea îi iese…