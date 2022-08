Sursa: https://www.facebook.com/FansJamesDean

Tragedia unuia dintre cei mai cunoscuți actori din istorie. A murit în condiții ciudate, la 24 de ani

Au trecut mai bine de 60 de ani de la moartea tragică a lui James Dean, şi de atunci Hollywood-ul caută şi acum „următorul James Dean”, fără niciun rezultat. Tânărul actor a făcut doar trei filme în cariera sa: East of Eden (1955), Rebel Without a Cause (1955) și Giant (1956). Toate filmele sale au avut succes la Hollywood, dar, din păcate, el a văzut doar unul finalizat, East of Eden.