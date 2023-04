Cine a fost femeia care i-a schimbat cariera lui Mircea Badea și l-a adus în presă. Inițial se angajase ca paznic la o casă de schimb valutar

Mama lui Mircea Badea era foarte dezamăgită de locul de muncă al fiului său, motiv pentru care s-a decis să-l trimită la Radio, după ce a stat de vorbă cu o prietenă. Aceasta era nimeni alta decât Jana Gheorghiu, fosta jurnalistă, realizatoare de emisiuni TV și radio, fost director al TVR 2 între 2002 și 2004.

Jeana Gheorghiu l-a adus pe Mircea Badea în presă

„S-a plâns unei prietene, din tinerețe, facultate – Jana Gheorghiu. O întreba Jana Gheorghiu, care era o doamnă absolut extraordinară, fabuloasă, irepetabilă, inimitabilă și de o inteligență complexantă. Și a întrebat-o pe mama: «Ce mai face fii-tu? Fac un radio acum. Trimite-l să vedem dacă e bun de ceva».

Și m-a trimis mama, pe sistem de nepotism. Eu am crezut că mă duc să fiu bodyguard la Radio Total, am zis că e foarte bine. Eu m-am dus: «Gata, unde stau?!» Și m-a trimis pe teren să fac reportaje”, a povestit într-un interviu recent cunoscutul prezentator TV.

Așa că, a fost trimis pe teren, iar primul său reportaj a fost despre alba-neagra, care se afla la fiecare gură de metrou din București. Acesta a făcut atunci o relatare la radio de la telefonul public, cu fise, iar materialul său s-a bucurat de un succes considerabil în rândul ascultătorilor.

„Îi sunt recunoscător Janei Gheorghiu, care din păcate nu mai este printre noi”, a adăugat prezentatorul TV.

„Acolo, director era și Cornel Nistorescu, cu care nu pot să spun că am avut multe interacțiuni, că era ditamai directorul și eu eram nimeni pe planetă. N-am avut multe interacțiuni și alea pe care le-am avut n-au fost foarte reușite, s-au soldat chiar cu concedierea mea ulterioară. Deși acum am văzut că a scris Cornel Nistorescu un articol în care a zis că nu m-a dat afară și eu tot povestesc. Poate că are dreptate și nu mai țin minte”, și-a mai amintit Mircea Badea, potrivit antena3.ro.