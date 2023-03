Cinci exemple tulburătoare care arată de ce inteligența artificială nu este chiar atât de invazivă pe cât s-ar crede

Deși IA vine cu avantajele sale, vine și cu neajunsurile sale. Acest lucru s-a dovedit a fi adevărat odată cu inventarea inteligenței artificiale a OpenAI, cunoscută sub numele de DALL-E.

Ce este DALL-E?

DALL-E nu este vărul îndrăgitului robot PIXAR WALL-E. DALL-E este un model de învățare a imaginii digitale care a fost lansat în 2021. Acesta poate crea imagini digitale din descrieri și indicații în limbaj natural.

De atunci, OpenAI a lansat o altă versiune a lui DALL-E, care este cunoscută sub numele de DALL-E 2, iar imaginile pe care le poate crea sunt cu adevărat uimitoare… uneori.

Cu toate acestea, oamenii au folosit atât DALL-E, cât și DALL-E 2 pentru a crea câteva imagini prostești și hilare, iar noi avem 5 dintre cele mai bune exemple care te vor face să râzi; sau măcar să își pui întrebări.

Cel mai scump burger

O persoană i-a cerut lui DALL-E să creeze cel mai scump burger din lume și iată ce a rezultat. Este un concept destul de cool să ai un burger făcut din smaralde verzi. Cu toate acestea, nu arată foarte apetisant, nu-i așa? (Vezi imaginea AICI)

Lumea clovnilor

Dacă ești speriat de clovni, ar trebui probabil să te uiți în altă parte. O altă persoană i-a cerut lui DALL-E să creeze o imagine care să reproducă cum ar arăta dacă am trăi într-o lume a clovnilor. DALL-E a luat informația în sens propriu, făcând un clovn uriaș care stă în vârful lumii. (Vezi imaginea AICI)

Cubul Rubik’s Cube cu unt de arahide și jeleu

Cuburile Rubik’s sunt o modalitate excelentă de a-ți provoca mintea, deși nu am văzut niciodată unul care să arate suficient de bine pentru a fi mâncat. Cercetătorul de date Max Woolf a venit cu ideea de a-i cere lui DALL-E să creeze un cub Rubik din unt de arahide și jeleu, iar acesta a fost rezultatul. (Vezi imaginea AICI)

Câini și înghețată

Un prieten de-al meu a creat-o pe aceasta. Acesta a fost îndemnul pe care i l-a dat lui DALL-E: „Un Vizsla și un terrier scoțian se întâlnesc într-o după-amiază însorită într-un parc pentru câini din Los Angeles. Într-o zi, au dat peste o fetiță care plângea în parc. Înghețata ei căzuse pe jos și era distrusă.” Nu sunt sigur ce rasă de câine este aceasta (nu este un Vizsla!) și nici unde se află fetița, deși DALL-E a încercat să facă tot posibilul. (Vezi imaginea AICI)

Kurt ținând în mână aparatură electronică

A trebuit să închei cu asta, pentru că este prea amuzantă. I-am cerut lui DALL-E să îl creeze pe „Kurt Knutsson ținând în mână cadouri descpachetate: un laptop, un iPhone sau o tabletă” și asta mi-a dat. Nu i-a ieșit bine fața și încă mai sunt cadouri împachetate, dar electronicele par destul de credibile. (Vezi imaginea AICI)

Bibliografie:

Kurt Knutsson, C. R. (2023, February 26). Five disturbing examples of why AI is not quite there [Text.Article]. Fox News; Fox News. https://www.foxnews.com/tech/five-disturbing-examples-ai-not-quite-there