Fostul soț al celebrei Eva Londgoria a murit la doar 50 de ani

Christopher Tyler a dus o adevărată luptă cu dependențele. Avea probleme în special cu alcoolul și suferea de depresie. În mesajul transmis pe Instagram Benard a mai spsus că:

„Christopher Tyler a fost o persoană cu adevărat talentată”

„Christopher Tyler a fost o persoană cu adevărat talentată, care a luminat ecranul în fiecare scenă pe care a jucat și s-a bucurat să aducă bucurie fanilor săi loiali prin jocul său actoricesc. Tyler a fost un suflet dulce și un prieten minunat pentru toți cei care l-au cunoscut.. Tyler a fost un susținător al unei mai bune sănătăți mintale și al unui tratament mai bun pentru consumul de substanțe, care a vorbit deschis despre luptele sale cu depresia bipolară și cu alcoolul”.

Christopher Tyler a cunoscut celebritatea grație rolului pe care l-a interpretat în serialul ”General Hospital” în perioada 1996-2016. În 2016 a câștigat premiul Daytime Emmy pentru interpretarea lui Nikolas Cassadine, rolul care l-a făcut celebru. Anterior a fost nominalizat de patru ori. Christopher a lucrat de asemenea la Days of Our Lives între 2001 și 2019. Rol care i-a adus o altă nominalizare pentru Daytime Emmy, pentru intrepretarea lui Stefan DiMera.

Actorul suferea de depresie

Christopher Tyler s-a născut pe 11 noiembrie 1972, în Joliet, Ill. A fost căsătorit cu Eva Longoria, vedeta din „Neveste disperate”, între 2002 și 2004, și cu fosta reporteră ESPN Brienne Pedigo, între 2008 și 2021. Christopher și Pedigo au împreună doi copii: Greysun James Christopher și Boheme Christopher.

Pe lângă „General Hospital” și „Days of Our Lives”, Christopher a lucrat și la serialul dramatic ABC Family „The Lying Game” și a fost invitat în seriale precum „The Twilight Zone”, „CSI: Crime Scene Investigation”, „Family Law”, „Charmed”, „Angel” și „The Pretender”. De asemenea, a jucat în mai multe filme despre dezastre, printre care „Furtuna de gheață”, „Mega cutremur 20.0” și „Super Vulcan”.

Printre creditele sale cinematografice se numără „Shouting Secrets”, „Out of the Black”, „Max Winslow and the House of Secrets”, „Murder, Anyone?” și „Beyond the Lights”, informează variety.com.

În 2019, actorul a suferit o operaţie de craniotomie după ce a căzut în baia de la locuinţa sa şi s-a rănit la cap. Sora sa a cerut să fie tutorele său legal în timpul recuperării sale. Tutela s-a încheiat în 2021. În luna mai, Christopher Tyler a fost arestat pe aeroportul Hollywood-Burbank sub suspiciunea de intoxicare în public, potrivit LA Times.