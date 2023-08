Iubita lui Christian Atsu, primele declarații despre moartea fotbalistului în Turcia

Christian Atsu, în vârstă de 31 de ani, se afla în casa sa din Antakya în timpul cutermurelor care au lovit Turcia la începutul lunii februarie. Fostul fotbalist de la Newcastle a fost găsit mort pe 18 februarie, la aproape două săptămâni de la seisme. Atsu avea trei copii alături de Rupio. Cel mai mare avea nouă ani, cel de-al doilea șase ani, iar ultimul doar trei ani.

„Nu am crezut că se poate întâmpla într-un loc unde el ar fi fost. Ca om, te gândeşti că acest lucru nu ţi se poate întâmpla ţie sau cuiva pe care îl iubeşti. Îmi spuneam «este bine şi va suna». Dar, după un timp, sora lui m-a sunat şi mi-a spus că clădirea lui se prăbuşise complet. Am fost şocată, mi-a fost greu să cred”, a povestit Rupio.

Ulterior, datele despre viața lui Atsu au creat o mare confunzie. Vicepreședintele clubului a spus, la doar o zi de la cutremure, că fotbalistul a fost scos de sub dărămături și că prezintă răni. Agentul lui Atsu, Nana Sechere, a declarat ziua următoare că nu a fost confirmat locul în care fostul fotbalist se afla. Rupio spera în acele momente că soțul ei încă este în viață și făcea apel la autorități să folosească mai multe echipamente în timpul căutărilor.

„Nu prea am citit nicio ştire. M-am bazat pe agentul lui, Nana, şi pe sora lui. Copiii noştri au auzit de la şcoala lor că a fost găsit, iar apoi au venit acasă şi au auzit din nou la radio că nu a fost găsit. Nu a fost frumos, dar le-am spus că s-ar putea să fie găsit, pentru că încă vrei să crezi într-un rezultat pozitiv”, a mai spus Rupio

Sechere se afla în provincia Hatay, grav afectată de cutremere, pentru a monitoriza căutările lui Atsu. La aproximativ două săptămâni de la seisme, ea a confirmat că Atsu a fost găsit mort. Rupio a fost sunată la primele ore ale dimineţii pentru a fi informată privind decesul soțului ei.

„Nu am putut să plâng cu adevărat pentru că eram în stare de şoc. Nu am vrut să cred. Cred că organismul meu s-a oprit pur şi simplu. În dimineaţa următoare, copiii au jucat fotbal şi nu am vrut să le iau asta. După a trebuit să îi aşez la masă şi să le explic. Nu este uşor. Nu este ceva ce ai dori nimănui.”.