Dorian Popa și-a făcut cadou de ziua lui. Toți au rămas cu gura căscată

Dorian Popa s-a pregătit de o vacanță în Germania, oferindu-și astfel un cadou de ziua lui. Alături de Claudia Iosif, apelată Babs, iubita lui, artistul și-a vizitat fratele, Ciprian. Și-a celebrat ziua de naștere chiar acolo, alături de fratele lui de profesie medic și de cei doi nepoți, Sofia și Sebastian. Dorian nu a putut rata momentul, așa că s-a fotografiat cu nepoțeii săi în brațe.

Dorian Popa va petrece mai bine de o săptămână în Germania, alături de iubita lui, Babs. Artistul a plecat acolo chiar de ziua lui, când a împlinit 35 de ani.

Dorian a fost întâmpinat de cel mai nou membru al familiei fratelui său, Sebastian, nepoțelul de doar câteva luni. Iubita lui, Babs, a fost cucerită de micuții Sofia și Sebastian. Dorian și Babs s-au bucurat de moment, astfel că au făcut mai multe fotografii cu nepoții vedetei. Acesta a recunoscut că a dorit să-și impresioneze fratele cu cea mai recentă piesă din colecția sa de mașini. A ajuns în Germania la bordul unui Lamborghini Huracan cumpărat chiar în fabrica din Italia, în această iarnă, unde a fost așteptat ca un star.

„Având în vedere că fratele meu este doctor în Germania, iar programul lui este mult mai complicat decât al meu, plus că are și doi copilași, am decis că voi veni eu în Germania, o dată la un an, doi, așa cum îmi permite timpul.

Acum suntem la a doua vizită, pentru că s-a născut și cel de-al doilea nepot al meu, Sebastian. Am venit s-o vedem și pe Sofia, dar să vadă și Ciprian, fratele meu, mașina mea cea nouă. Și să petrecem niște timp în familie”, a dezvăluit Dorian Popa, citat de Cancan.