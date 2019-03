Numele-SURPRIZĂ pregătit de PSD pentru europarlamentare a rupt tăcerea. Ce l-a convins să accepte oferta

Preotul Chris Terhes a ieşit cu un comentariu pe social media unde îşi explică gestul de-a acceptat oferta PSD de a candida la europarlamentarele care bat la uşă. În opinia sa, o Uniune Europeana puternică nu înseamnă ştergerea identităţii naţionale şi nici renunţarea la drepturile individuale, şi pentru asta va lupta după ce va fi acolo.





Chris Terhes subliniază faptul că instituţii de foţă ale statului, jurnalişti, ONG-uri, intelectuali şi oficiali străini au ajuns să apere structurile de forţă ale statului român contra drepturilor individuale ale românilor, subminând exact fundamentul pe care s-a clădit statul unitar roman.

"Drepturile romanilor nu se discuta, ci se afirma si se protejeaza!" - acesta e gandul cu care am acceptat propunerea de a candida pe listele Partidului Social Democrat la alegerile europarlamentare din 2019. De ani de zile drepturile si libertatile romanilor au ajuns sa fie ignorate, bagatelizate, considerate un lux. Partide politice, institutii de forta ale statului, jurnalisti, ONG-uri, intelectuali si oficiali straini au ajuns sa apere structurile de forta ale statului roman contra drepturilor individuale ale romanilor, subminand exact fundamentul pe care s-a cladit statul unitar roman" a scris pe contul personal de socializare.

România şi valorile fundamentale care trebuie respectate în Uniunea Europeană

"Valorile fundamentale ale României sunt libertatea de conştiinţă, gândire şi exprimare care trebuie apărate pe mai departe "Inainte de integrarea propriu-zisa a Romaniei in Uniunea Europeana, in 2007, ceea ce a unit Romania de Europa au fost principiile pe care acestea s-au fondat. Principiile fundamentale pe care s-a cladit Romania Mare in 1918, proclamate la Marea Adunare Nationala de la Alba Iulia, cuprindeau deplina libertate de constiinta, gandire si exprimare, egalitate in fata legii, dreptul la vot precum si "infaptuirea desavarsita a unui regim curat democratic pe toate taramurile vietii publice". Acestea sunt valorile fundamentale pe care s-a cladit Romania Mare si aceste valori avem datoria de a le apara. Pe de alta parte, aceleasi valori se regasesc si in Tratatul privind Uniunea Europeana" a comentat preotul Terhes.

Care este rolul UE

"Rolul Uniunii Europene a fost exact acela de a apara cetateanul in raporturile cu statul, de a-i crea acestuia un climat sigur de dezvoltare si accedere la propria fericire, iar tratatele fondatoare au fost inspirate de "mostenirea culturala, religioasa si umanista a Europei, din care s-au dezvoltat valorile universale care constituie drepturile inviolabile si inalienabile ale persoanei, precum si libertatea, democrația, egalitatea si statul de drept. La aceasta mostenire si aceste principii fondatoare trebuie sa revenim daca ne dorim o Romanie puternica in Uniunea Europeana".

Chris Terhes, tranşant despre UE: A ajuns sa fie asociata cu discursurile umilitoare la adresa statelor ce o compun

"Datorita birocratilor de la Bruxelles, Uniunea Europeana a ajuns sa fie asociata cu discursurile umilitoare la adresa statelor ce o compun. O Uniune Europeana puternica nu inseamna stergerea identitatii nationale si nici renuntarea la drepturile individuale". Ce trebuie reamintit oficialilor din Uniunea Europeană despre România "Romanii sunt egali in drepturi si libertati cu ceilalti cetateni europeni si toti oficialii Uniunii Europene le datoreaza romanilor exact ce le datoareaza propriilor cetateni din tarile din care provin.

Acest lucru trebuie reamintit oficialilor europeni, asa cum si Simion Barnutiu a proclamat la Blaj, in 1848: "Libertatea unui popor este bunul lui cel mai inalt si nationalitatea e libertatea lui cea din urma. Uniunea Europeana este constructia care a mentinut pacea in Vestul Europei de la al doilea razboi mondial iar pentru a supravietui este imperativ sa nu isi abandoneze valorile fondatoare".

Preotul Terhes a concluzionat

"Voi lupta ca natiunea romana sa fie puternica si respectata intr-o Uniune Europeana ce isi afirma si respecta valorile fondatoare: libertate, egalitate in drepturi, democratie si stat de drept".

Doliu URIAS in lumea filmului! S-A STINS in urma cu putin timp... Vestea a fost un SOC pentru TOTI

Pagina 1 din 1