Chris Norman revine la București. Biletele au fost puse în vânzare

Chris Norman, vocea inconfundabilă care a dus trupa Smokie pe culmile succesului internațional, revine la București în toamna anului viitor. Artistul britanic va concerta pe 8 octombrie 2025, de la ora 19:30, la Sala Palatului, într-un eveniment ce se anunță a fi o celebrare a unei cariere de peste cinci decenii.

Alături de propria formație, Norman promite un spectacol în care clasicul și modernul se vor împleti într-un repertoriu memorabil.

Programul muzical va include atât piesele ce l-au consacrat alături de Smokie, cât și hiturile din cariera solo. Publicul va putea asculta melodii precum „Living Next Door to Alice”, „If You Think You Know How to Love Me” sau „I’ll Meet You at Midnight”, piese care au marcat anii ’70 și au rămas până astăzi repere ale rock-ului melodic.

Pentru fanii care i-au urmărit parcursul individual, nu vor lipsi compoziții precum „Midnight Lady”, un single ce a cucerit topurile europene în anii ’80.

Povestea lui Chris Norman este strâns legată de evoluția rock-ului britanic. Crescut într-un mediu în care muzica era omniprezentă, acesta și-a găsit inspirația în legende precum Elvis Presley, Little Richard, The Beatles, The Rolling Stones sau Bob Dylan.

În 1975, trupa Smokie lansa primul album, Pass It Around, însă consacrarea a venit un an mai târziu, odată cu succesul uriaș al piesei „If You Think You Know How to Love Me”. Din acel moment, trupa și solistul au devenit figuri centrale pe scena internațională, adunând hit după hit și cucerind publicul european cu balada „Living Next Door to Alice”, care a devenit un imn al generației.

Anii ’80 au adus schimbări majore în cariera lui Norman, care a decis să pornească pe drumul solo. Alegerea s-a dovedit inspirată, întrucât piesa „Midnight Lady” a dominat clasamentele și i-a consolidat reputația de artist independent.

Cu o activitate constantă, artistul a continuat să lanseze materiale discografice, între care se remarcă albumul Just A Man din 2021, realizat în colaborare cu producătorul Mike Chapman, dar și cel mai recent disc, Junction 55, apărut în 2024.

Turneul din care face parte și concertul de la București marchează aniversarea a peste 50 de ani de carieră. Artistul a declarat, într-un mesaj adresat fanilor români, că abia așteaptă să revină: „Publicul vostru are o căldură aparte și sunt încântat să cântăm împreună piesele care ne leagă de atâția ani”.

Biletele sunt deja puse în vânzare prin rețelele Entertix și MyTicket, fiind disponibile mai multe categorii de acces, în funcție de proximitatea față de scenă: