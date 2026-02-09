Chișinăul ar putea plăti mai puțin pentru căldură. Termoelectrica depune cerere la ANRE

Republica Moldova. După ce Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat reducerea tarifelor la gazele naturale, furnizorul de energie termică din Chișinău, Termoelectrica, a depus o cerere oficială de ajustare a tarifelor pentru anul 2026.

Documentul a fost expediat pe 9 februarie și vine în contextul scăderii prețului reglementat pentru gazele naturale, factor care influențează direct costurile de producere a energiei electrice și termice. Reprezentanții Termoelectrica nu au comunicat valoarea exactă a noilor tarife, menționând că „toate calculele și materialele aferente cererii de ajustare vor fi publicate pe pagina oficială a ANRE”.

În prezent, consumatorii din Chișinău achită 2.510 lei pentru o gigacalorie, în timp ce locuitorii din nordul țării plătesc 2.126 lei. Ultima modificare a tarifelor a avut loc la începutul anului 2025, când prețul a crescut cu aproximativ 700 de lei pentru Chișinău și cu puțin peste 300 de lei pentru Bălți, ca urmare a majorării cu 27% a tarifelor la gazele naturale la sfârșitul anului 2024.

Energia electrică produsă în regim de cogenerare este livrată consumatorilor la 316 bani/kWh (fără TVA).

Noile tarife propuse prevăd, fără TVA, 8,365 lei pentru 1.000 de metri cubi pentru gazele livrate prin rețelele de înaltă presiune, cu 2,855 lei mai puțin decât prețul actual, și 9,533 lei pentru 1.000 de metri cubi pentru gazele livrate prin rețelele de medie presiune, reducere de 2,734 lei. Aceste tarife sunt aprobate pentru o perioadă de un an.

Potrivit estimărilor ANRE, prețul mediu anual de procurare a gazelor naturale pentru 2026 va fi de aproximativ 404 euro pentru 1.000 de metri cubi, echivalentul a circa 38 euro/MWh, ceea ce reprezintă o scădere de aproape 17% față de 2025.

La 3 februarie, ANRE a decis micșorarea tarifelor la gazele naturale, hotărârea fiind publicată în Monitorul Oficial pe 4 februarie. Prețul final a ajuns la 14,42 lei/metru cub, față de 16,74 lei anterior, ceea ce înseamnă o reducere de 2,32 lei pe metru cub.

Autoritatea a explicat că motivul principal al scăderii este diminuarea costului de achiziție a gazelor naturale pe piețele externe.ANRE a stabilit tarife mai mici și pentru alte categorii de consumatori: gazele livrate prin rețelele de înaltă presiune vor costa aproximativ 10 lei/m³ cu TVA, iar cele prin rețelele de medie presiune – circa 11,4 lei/m³ cu TVA. Ambele categorii beneficiază de reduceri semnificative comparativ cu prețurile precedente.