Chinuită de CANCER, o mare artistă româncă rupe tăcerea: „O să devin o depresivă, o să ajung un sac pe care o să-l care ceilalți în spinare”. Mărturisiri care sfâșâie orice inimă

Cea mai iubită artistă a generației tinere, regizorul Chris Simion, se luptă cu un cancer de mai bine de un an. Cancer la sân, teama oricărei femei...





Regizoarea Chris Simion (41 de ani) a documentat cel mai greu an al ei într-o carte-album, împreună cu fotografa Cătălina Flămînzeanu. A aflat că suferă de cancer la sân în urmă cu un an, la scurt timp după ce a primit premiul pentru arhitectură pentru proiectul ei de suflet, Griviței 53, un teatru ridicat de la zero.

Soțul ei, Tiberiu Mercurian, i-a descoperit nodulii chiar când cei doi erau la Marsilia, pentru a primi premiul. La 1 octombrie 2017 a primit primul diagnostic, o zi mai târziu a venit confirmarea. A urmat un an greu, cu operație, radioterapie, chimioterapie, multă durere și o lecție extrem de importantă.

”După ce am depășit operația, care a fost primul pas, m-am prins destul de repede că dacă las durerea, dacă las suferința să mă copleșească și să fie planul principal în următorul an, o să fiu jos, o să devin o depresivă, o să ajung un sac pe care o să-l care ceilalți în spinare. Și-am zis nu, nu mă definește asta, n-aș fi eu. Pun durerea în plan secundar și încerc să mă păstrez, cât de mult pot, așa cum sunt, să-mi păstrez spiritul. Am făcut în perioada asta trei spectacole, am continuat să merg la schi, să citesc, să merg la înot”, a declarat Chris Simion în emisiunea La Radio cu Andreea Esca.

A fost un moment în care am vrut să renunț la chimioterapie. Am făcut 16 cure. Undeva pe la cura a 13-a, am avut senzația că m-am pierdut cu totul și că tratamentul pe care-l fac mă distruge. Am dobândit o neoropatie, am dobândit o miozită, am avut reacții peste reacții. Îmi curgea sânge din nas întruna. Am zis gata, e clar, corpul meu nu mai duce. Oricât controlează mintea, corpul meu nu mai duce”, a dezvăluit fondatoarea Festivalului de Teatru Independent Undercloud în emisiunea citată.

”Eram bufonul secției de oncologie. De câte ori mă duceam la chimio, le spuneam tuturor povești, râdeam, le povesteam cum e la teatru. Oncoloaga ea mi-a sugerat să scriu, la o lună după ce Cătălina Flămînzeanu a început să-mi facă fotografiile. Cu cât intram mai adânc în poveste, cu atât îmi dădeam seama că e important ce fac. E o carte nu atât despre boală, despre suferință, despre durere, ci este o carte despre iubire, și despre iertare, și despre viață”, a explicat Chris Simon.

Cartea ”Care dintre noi” a apărut la Editura Trei.

