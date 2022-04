China, din nou în alertă maximă. Crește numărul deceselor în Shanghai, deși au fost aplicate măsuri drastice împotriva COVID-19

După noile date anunțate duminică de autoritățile chineze, bilanțul deceselor survenite pe fondul contractării virusului COVID-19 crește, doar în Shanghai, la 87 de morți.

Deși autoritățiele chineze reușiseră să reducă bilanțul infectărilor și deceselor, varianta Omicron a luat cu asalt populația din capitala economică a Chinei, drept pentru care acestea au dispus carantinarea pe durată nedeterminată a aproape întregii populații din oraș.

În rândul persoanelor vârstnice din Shanghai, rata vaccinării rămâne una scăzută, motiv pentru care există motive de îngrijorare în privința ratei mortalității ce ar putea fi înregistrată în viitor.

Ultimele 39 de decese anunțate au fost raportate la persoane ce prezentau comorbidități și care aveau o vârstă înaintată, conform datelor furnizate de autoritățile chineze locale.

Deși au fost dispuse măsuri dure împotriva virusului, duminică au fost anunțate circa 22.000 de noi cazuri de infectare în Shanghai. De la începutul lunii martie, un total de aproximativ jumătate de milion de cazuri de infectare cu COVID-19 au fost anunțate în orașul chinez. În același timp, Beijungul anunță 22 de cazuri noi de infectare, declarând că este nevoie de măsuri „urgente” care să pună capăt valului de infectări.

„Situaţia este gravă, întregul oraş trebuie să acţioneze fără întârziere”, a transmis, sâmbătă, Pang Xinghuo, reprezentantă a sectorului medical chinez, care vorbește despre răspândire a virusului „într-o manieră invizibilă” la nivelul Beijing.

În capitala economică a Chinei, Shanghai, cu o populație de 26 de milioane de locuitori, oamenii suferă de pe urma politicii statale „zero COVID”. De mai bine de o lună, în acest oraș a fost impus cel mai dur lockdown (carantinare), prin care se dorește stoparea totală a cazurilor de infectare, până la data de 20 mai. Drept urmare, populația civilă se confruntă cu mari restricții.

South China Morning Post transmite că oamenii care au fost testați pozitiv cu COVID-19 au fost forțați să intre în centre de carantinare și că nu se cunoaște perioada pe care trebuie să o petreacă aceștia acolo.

În spațiul online au apărut imagini cu oameni care strigă după hrană, închiși în case, în așteptarea autorităților care nu mai apar. Unii dintre ei au ajuns să jefuiască magazine, iar alții au fost victimele agresiunii organelor de ordine ale statului sau chiar a lucrătorilor sanitari.

Mai mult, există filmări cu saci de gunoi în care se află animale de companie, precum câini ori pisici, care se presupune că ar urma să fie ucise, pe motiv că ar suferi de COVID-19.

26 million people in lockdown in Shanghai.

People are committing suicide from their balconies and Pets from people getting tested positive for #Covid are being collected to be killed and slaughtered in #Shanghai / #China

This is pure evil!

pic.twitter.com/9spkdvi4WS

— Enes FREEDOM (@EnesFreedom) April 16, 2022