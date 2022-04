COVID-19 face ravagii! China raportează primele decese. Oamenii sunt disperați

Populația orașului chinez nu are voie să părăsească domiciliul, iar furnizarea necesităților de hrană ori apă se realizează de către autoritățile statului.

În spațiul online au apărut imagini cu oameni care strigă după hrană, închiși în case, în așteptarea autorităților care nu mai apar. Unii dintre ei au ajuns să jefuiască magazine, iar alții au fost victimele agresiunii organelor de ordine ale statului sau chiar ale lucrătorilor sanitari.

Mai mult, există filmări cu saci de gunoi în care se află animale de companie, precum câini ori pisici, care se presupune că ar urma să fie ucise, pe motiv că ar suferi de COVID-19.

26 million people in lockdown in Shanghai.

People are committing suicide from their balconies and Pets from people getting tested positive for #Covid are being collected to be killed and slaughtered in #Shanghai / #China

This is pure evil!

pic.twitter.com/9spkdvi4WS

— Enes FREEDOM (@EnesFreedom) April 16, 2022