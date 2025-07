China comunistă, nemulțumită de sancțiunile pentru ajutarea Rusiei

Ministrul chinez al Comerțului, Wang Wentao, a transmis un protest oficial comisarului european pentru Comerț, Maroš Šefčovič, în cadrul unei întâlniri care a avut loc marți, acuzând Uniunea Europeană de „ingerință nejustificată”.

Reacția a venit după ce două instituții financiare chineze au fost incluse în cel de-al 18-lea pachet de sancțiuni adoptat de UE împotriva Rusiei, în contextul războiului din Ucraina.

„Wang Wentao a protestat solemn faţă de includerea a două instituţii financiare chineze în cel de-al 18-lea pachet de sancţiuni impuse Rusiei de UE”, a transmis oficial Ministerul Comerțului din China.

În opinia autorităților de la Beijing, aceste sancțiuni ar afecta negativ cooperarea economică și stabilitatea financiară internațională. Este una dintre cele mai ferme reacții ale Chinei de la începutul războiului din Ucraina în 2022.

This week's EU-China summit is an opportunity to discuss critical trade and investment issues. We must work towards a more balanced 🇪🇺🇨🇳 partnership, built on a level playing field, and greater predictability and reliability. Had an important video call with Minister Wang Wentao. pic.twitter.com/j2P4tr4k8j

— Maroš Šefčovič🇪🇺 (@MarosSefcovic) July 22, 2025