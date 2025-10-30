Monden

Chimia dintre Keo și Alexandra Ungureanu. „O sută de vieți" - alegeri și conexiuni

date 2025-10-30
La începutul anului Keo și Alexandra Ungureanu au făcut echipă la show-ul muzical TV, „Te cunosc de undeva”, însă legătura lor nu s-a născut acolo. Cei doi au colaborat în trecut, în perioada în care Keo explora sound-ul pop-rock, iar Alexandra își contura identitatea prin eleganță și rafinament vocal.

Chimia dintre Keo și Alexandra Ungureanu. „O sută de vieți” - alegeri și conexiuni

După ani în care fiecare și-au urmat propriul drum, ce doi artiști lansează single-ul „O sută de vieți”, o piesă despre alegeri, redescoperire și conexiuni care rezistă în timp.

Piesa poartă amprenta muzicală a lui Keo, care semnează producția și a Alexandrei Ungureanu, care aduce profunzime și emoția unei povești de iubire adevărată. “O sută de vieți”, îmbină pop-ul contemporan cu o melancolie subtilă, specifică celor două voci.

“După emisiunea muzicală, Te Cunosc de Undeva, ne-am promis că vom scoate o piesă nouă împreună … mă bucur mult că i-a plăcut Alexandrei și sper să pătrundă în toate inimile.”, povestește Keo.

Pe ce elemente se bazează videoclipul piesei

Piesa este însoțită de videoclip, filmat într-o estetică caldă, aproape cinematografică, care surpinde esența unei relații autentice, o relație care trece testul timpului.

Alexandra Ungureanu, pe de altă parte, spune: „Este cea mai bună piesă de dragoste pe care am auzit-o în ultimul an și sper să placă tuturor la fel de mult ca și mie.”

