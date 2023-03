Chiftele din legume, mai bune ca cele din carne. Secretul fulgilor de drojdie

Dacă doriți să aveti niște chifteluţe vegane sau, eventual, să le preparați în post, pentru legare se pot folosi fulgii de drojdie inactivă pe care îi gasiți, în general, la magazinele naturiste. Mai este varianta semințelor de in, hidratate în prealabil în apă, 1 lingură semințe de in la 3 linguri apă.

Aceste variante sunt de luat în seamă și datorită ingredientelor nutritive din compoziție, fulgii de drojdie conțin vitamina B12 iar semințele de in sunt bune în combaterea constipației și pentru întărirea sistemului nervos și pentru atenuarea oboselii.

Lista de ingrediente pentru chifteluţe din legume:

–1 dovlecel de 350-400 de grame sau 1 gulie mare și 2-3 morcovi/conopidă și ciuperci și ardei gras etc

-50 gr. cașcaval – opțional (renunțați dacă pregătiți varianta de post)

-4 linguri pesmet – 2 am pus în aluat și în alte 2 linguri am tăvălit chiftelele înainte de a le pune la prăjit

-1 cartof mare (250-300 grame)

-2 ouă/1-2 linguri fulgi de drojdie inactivă

-1 legătură verdeață – pătrunjel, mărar

-3 – 4 căței de usturoi

-piper negru proaspăt macinat

-sare

-ulei pentru prăjit

Mod de preparare chiftele de legume

1. Se pun la fiert cartofii în apă rece cu sare. Cât timp fierbe cartoful, pregătim celelalte ingrediente.

2. Eu am folosit dovlecel, pe care l-am curățat de miez, scobindu-l cu o lingură de interiorul moale cu semințe. Pentru chiftele se va folosi doar pulpa. Atenție, orice combinație de legume, așa cum am precizat deja la lista de ingrediente, poate fi folosită pentru aceste chiftele de legume. Eu am făcut chiftele cu conopidă rasă pe răzătoarea cu găuri mari, ardei gras și ciuperci fin tocate, la fel de bine se pot face cu morcovi și gulie fierte și apoi rase etc. Să fie în total cam 400-450 de grame. La aceste chiftele se pot adăuga și boabe de năut fiert sau de fasole fiartă, mărunțite ușor, ceapă tocată și călită etc.

3. Pentru că de această dată am folosit doar dovlecel, am descris în continuare cum am procedat. Am dat dovlecelul pe răzătoare mare, l-am presărat cu sare și l-am lăsat 5 minute într-o sită, să mai elimine din apă.

5. Când cartoful este fiert, se scurge de apă, se curăță de coajă și se lasă să se răcorească puțin.

6. Se rade cartoful pe ochiurile mari ale răzătoarei.

7. Se taie mărunt verdeața – eu am folosit frunze de pătrunjel.

Prepararea compoziției pentru chifteluţe

Se pun ingredientele deja pregătite (legumele) laolaltă, într-un castron, se amestecă bine ca să se omogenizeze.

Se adaugă și ouăle, usturoiul zdrobit și cașcavalul ras (dacă se folosește). Se amestecă toate cu mâna pentru o textură omogenă. Dacă se face varianta de post, în loc de cele 2 ouă se vor adăuga fulgi de drojdie inactivă. Cam 1-2 linguri ar trebui să lege perfect compoziția. Dacă legumele din compoziție sunt mai uscate, este posibil să fie nevoie de 1-2 linguri de apă. Dacă e umedă compoziția, fulgii de drojdie inactivă o vor lega.

Se adaugă pesmet, se amestecă din nou. Cantitatea de pesmet precizată mai sus – 2 linguri – este cea folosită de mine pentru a da consistență compoziției. În orice caz, se începe cu 1 singură lingură de pesmet și se adaugă treptat până ne place textura compoziției.

Se potrivește la gust cu sare și piper. Se formează chiftele mai măricele, se rotunjesc în palme, se dau prin pesmet să formeze o crustă după care se aplatizează ușor între palme.

Gătirea chiftelelor din legume

Se încinge ulei vegetal, cam de două degete bune, într-o tigaie largă. Uleiul trebuie să fie bine încins, la 170-180°C, ca să se formeze rapid crusta și să nu se încarce chiftelele cu ulei. Probați cu lingura de lemn, dacă băgați coada lingurii în ulei și pornesc imediat bule jucăușe de aer ăn jurul acesteia, uleiul e destul de încins.

Se prăjesc chiftelele în baia de ulei încins, câte 2 minute pe fiecare parte sau până ce se auresc. În tot acest timp va trebui să stați lângă cratiță cu o spatulă lată în mână și să le mișcați ușor pentru a preveni o eventuală lipire de fundul cratiței. Personal, pentru genul ăsta de operațiuni, folosesc și recomand o tigaie sau oală de fontă, care, bine întreținută, devine cu timpul antiaderentă și este genul de vas care reușește să mențină o temperatură constantă, ușurându-ne munca.

Când sunt gara, se scot chiftelele de legume pe hârtie absorbantă și se servesc imediat. Nouă ne plac mai mult calde, deși nu le-am ocolit nici când s-au răcit.

