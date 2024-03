Monden Chefi la cuțite. Un concurent îmbrăcat în cioban i-a impresionat pe jurați cu povestea lui







Jurații de la Chefi la cuțite au rămas impresionați de povestea lui Bogdan Năstase, un concurent ce s-a prezentat în fața lor îmbrăcat în cioban.

Băiatul de 29 de ani este luptător K1 și le-a povestit celor patru chefi cum a ajuns să ia acest drum, dar și ce legătură are cu haina de cioban în care a venit îmbrăcat în fața lor.

Chefi cu cuțite. De la cioban la luptător K1

Bogdan Năstase poate mândri cu succese notabile în cariera sa profesională. Totuși, înainte de a deveni luptător K1, a fost cioban. A renunțat însă la ocupația sa în urma unei bătai crunte într-un club din satul vecin.

În urmă cu mai mulți ani, după ce și-a terminat treburile cu animalele, concurentul de la Chefi la cuțite a mers la o petrecere într-o altă localitate pentru a se distra.

Însă, odată ajuns acolo, a fost agresat de mai mulți bărbați, care îl considerau un rival în cucerirea femeilor din localitate. Ca urmare a acestei experiențe neplăcute, a decis să se îndrepte către cariera de luptător K1, dorind să învețe mai multe despre acest sport și să evite astfel alte situații similare în viitor.

„Am fost cioban, acum sunt luptător. Am și meciuri câștigate, și meciuri pierdute. Am și dat, am și luat. Aveam vreo 17 ani, pășteam oile. După ce le închideam, plecam în satul vecin, la discotecă. M-au așteptat (n.r. băieții), m-au încălzit și am plecat. De atunci am nasul rupt”, a declarat Bogdan Năstase, la Chefi la cuțite.

Concurentul a venit în fața chefilor cu preparate tradiționale românești

Nu doar povestea sa a impresionat jurații, ci și preparatul pe care l-a prezentat. Bogdan Năstase a adus în fața lor o masă cu specific tradițional.

Jurații au savurat mămăliga cu brânză și tochitură, însoțită de un pahar de țuică.

De asemenea, concurentul a pregătit o surpriză pentru cei patru jurați de la Chefi la cuțite, emisiune de pe Antena 1.

A adus o farfurie plină cu aperitive tradiționale românești. Această atenție la detalii și gusturile autentice l-au făcut pe fostul cioban să câștige inima juraților. Astfel, a primit trei cuțite din patru.