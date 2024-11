Social Chef Nico Lontras, concurent în cadrul competiției “Kitchen Battle”: “Avem nevoie să ne susținem producătorii locali”







A doua ediție a evenimentului “Kitchen Battle” va avea loc între 22-24 noiembrie 2024 la Galeria Senat. “Kitchen Battle” este evenimentul principal de fundraising al proiectului Social Food. Proiectul a debutat odată cu nașterea ONG-ului Black Sea FooDignity în 2014, ambele fiind fondate de Adrian Hădean. Chef Nico Lontras, care conduce echipa de la Casa Timiș Wellness & Spa Resort, este unul dintre cei 6 bucătari care vor urca pe scena “Kitchen Battle” de anul acesta.

Chef Nico Lontras este renumit pentru talentul său de a îmbina tradițiile din bucătăria românească cu inovația gastronomică. El a petrecut mai bine de 20 de ani în țările nordice din Europa. Acolo a lucrat cu mulți bucătari străini, în nenumărate restaurante în sistem de fine dining. Chef Nico Lontras conduce în acest moment o echipă de 55 de bucătari.

Chef Nico Lontras va concura alături de o parte din echipa de la Casa Timiș

Bucătarul Chef va urca pe scena “Kitchen Battle” pe 23 noiembrie și va reprezenta echipa de la Casa Timiș. El consideră că acest eveniment, pe lângă scopul caritabil, este și o ocazie de a scoate echipa din rutina de zi cu zi. “Să te bucuri de partea socială, de întâlnirea cu alți bucătari, nu are cum să fie decât ceva foarte pozitiv. Când m-a sunat Adi să mă invite la eveniment, m-am bucurat extrem de mult. Cred că este foarte important pentru oamenii din echipa mea să participe la acest eveniment”, a spus el.

El a mai precizat și faptul că, la concurs, va încerca pe cât posibil să reprezinte zona Dealu Mare, în care se află Casa Timiș. “Nu știm exact ce ingrediente vom avea la dispoziție și ce ne va aștepta acolo, dar vom încerca să mergem în zona asta”, a adăugat el. Adrian Hădean l-a asigurat, însă, că lista de ingrediente este foarte lungă. “Vom avea două camioane pline cu ingrediente. Vor fi doar patru ingrediente obligatorii pentru toată lumea. În rest, fiecare poate să-și aducă contribuția așa cum dorește alegând dintr-o mulțime de opțiuni”, a spus el.

Bucătăria românească, redescoperită

Unul dintre cele mai frumoase aspecte ale eveniementului, pe care l-a remarcat Chef Nico Lontras, este diversitatea. “Toți cei 6 bucătari sunt foarte diferiți prin ceea ce fac ei în viața de zi cu zi. Este atât de frumos să vezi percepția fiecăruia și modul lui de a se exprima în farfurie. Pentru oaspeții de la “Kitchen Battle” este o experiență unică”, a punctat el. “Din punctul meu de vedere, o sa fie o experiență la fel de valoroasă ca la orice fel de concurs internațional”, a completat Adrian Hădean. Într-o notă umoristică, el a comparat evenimentul acesta cu un eveniment sportiv, dar în loc de rachete de tenis sunt tigăi iar în loc de minge este o conopidă.

Chef Nico Lontras a mai menționat că este important să avem cât mai multe restaurante care promovează bucătăria românească. El a vorbit, de asemenea, despre trendul gastronomiei românești reinterpretate. Acesta se găsește din ce în ce mai mult în restaurante. “Modernă, reinterpretată, nu contează cum o numim. Eu aș numi-o redescoperită, pentru că noi avem o istorie gastronomică extrem de bogată. Eu cred cu tărie că trebuie să depășim momentul în care restaurantul cu specific românesc este acela la care mergem știind de acasă ce urmează să mâncăm”, a punctat Chef-ul. “Meniul trebuie să cuprindă oferta proprie și originalitatea bucătarului. Gusturile românești tradiționale pot fi oferite clientului prin felul în care alege să se exprime bucătarul respectiv. Acesta este cel mai mare serviciu pe care îl putem aduce gastronomiei românești.”

Bogăția României

Chef Nico Lontras a expus un aspect crucial care consider că ar trebui să ajungă la cât mai mulți români. “Avem nevoie să ne susținem producătorii locali. Nu există bucătărie românească fără produs românesc", a punctat el. El a mai împărtășit și motto-ul său personal: “Lăsați România să se hrănească pe sine, și lăsați ingredientele să gătească cu voi.” Adrian Hădean ne-a povestit chiar și o întâmplare marcantă, care ne demonstrează cât de recunoscători ar trebui să fim noi românii, că avem acces la atât de multe varietăți de legume și fructe. “Zilele trecute m-am dus la piață, în Obor, cu un oaspete, un bucătar din Croația care are un restaurant cu două Stele Michellin. Avea lacrimi în ochi în timp ce ne plimbam prin piață. Mi-a spus: “Nu-ți imaginezi cât de bogați sunteți.””

Cum s-a născut “Kitchen Battle”

În momentul în care a lovit Pandemia Covid-19, asociația a început să livreze mese calde pentru personalul medical, pentru oameni aflați în izolare, bătrâni sau oameni care nu se puteau deplasa. “În perioada aceea am lucrat cu peste 100 de voluntari și am reușit să facem, timp de 2-3 luni, 7000 de mese calde zilnic.” Astăzi, programul Social Food are aproximativ 1000 de beneficiari în toată țara, iar din 2020 până acum, echipa asociației a livrat peste 1,2 milioane de mese calde.

Cel mai palpitant moment al anului pentru echipa Social Food este acela în care se desfășoară evenimentul “Kitchen Battle”. “Conceptul evenimentului este împrumutat de la partenerii noștrii , asociația “Cuisines Sans Frontieres” din Elveția”, a spus Adrian Hădean. Timp de 3 seri la rând, 6 echipe de bucătari se luptă pentru trofeu. Invitații plătesc un bilet pentru a participa la eveniment, iar banii strânși din vânzarea de bilete se duc către proiectul Social Food. Anul trecut, evenimentul a strâns 150 de mii de euro. În acest moment, “Kitchen Battle”, care anul acesta este la cea de-a doua ediție, este cel mai mare eveniment culinar caritabil din România.

Un simbol al solidarității

“Kitchen Battle” este un eveniment care, dincolo de scopul său caritabil, pune în lumina reflectoarelor o artă care-și merită locul pe scenă, și anume arta culinară. În cea de-a doua ediție a evenimentului, concurenții se vor lupta pentru trofee și vor da tot ce au ei mai bun pentru a crea ceva inedit, care va depăși cu siguranță așteptările oaspeților. Însă mai presus de competiție, evenimentul acesta este, în esența sa, un simbol al solidarității, al comunității și al dragostei pentru mâncare, pentru oameni și pentru tot ce cuprinde tradiția românească.

Pentru cei pe care i-am convins că merită să ajungă la acest eveniment: grăbiți-vă. Locurile sunt limitate iar bilete sunt pe cale de a se epuiza. Sunt rare ocaziile în care putem face o faptă bună în timp ce savurăm preparate gătite de bucătari renumiți.