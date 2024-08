EVZ Special Chef Adrian Hădean, despre conceptul „Kitchen Battle”. Detalii surprinzătoare în cadrul podcastului „Esențial”. Video







Pe 20 august, a fost difuzată o nouă ediție a podcastului „Esențial” pe canalul de YouTube „Hai România”.

Invitatul special al acestei ediții, moderată de Sorin Andreiana, redactor-șef al Revistei Capital, a fost renumitul chef Adrian Hădean. În cadrul acestui episod, Adrian Hădean, recunoscut ca unul dintre cei mai apreciați bucătari din România, a vorbit despre diversele sale inițiative sociale.

Detalii despre conceptul „Kitchen Battle”

Anul trecut, în România, a fost organizată prima ediție „Kitchen Battle”. Chef Adi Hădean a oferit, în cadrul podcastului, mai multe detalii despre acest eveniment, dar și despre ediția care urmează să aibă loc în acest an.

„Kitchen Battle nu este un concept al nostru. Kitchen Battle este un concept elvețian. Avem niște parteneri care se cheamă Cuisines sans Frontières. Este un ONG din Elveția care a ajuns cumva în compania noastră la începutul războiului din Ucraina. Noi am reușit să deschidem acele bucătării la graniță pe de-o parte prin contribuția publicului român și pe de-altă parte prin contribuția a două ONG-uri foarte importante - World Central Kitchen din SUA și Cuisines sans Frontières din Elveția. Acestea ne-au oferit fonduri și sprijin logistic să putem face aceste lucruri.

Chef Adrian Hădean a povestit și despre parcursul acestui concept și cum s-a ajuns la realizarea lui. „Ei au acest program care anul aceste împlinește 20 de ani, cunoscut sub numele de Kitchen Battle. Este un eveniment care se întâmplă în Elveția, în patru orașe, simultan, în cinci seri la rând. Adică adună destul de multă lume. Este programul principal prin care ei reușesc să facă strângere de fonduri. Vând niște abonamente, vând bilete, au sponsorizări. Am fost acolo și am văzut ce se întâmplă. Am zis că da, mi-ar plăcea să facem acest lucru. Omul a zis că putem să-l facem dacă vrem.”

Ce se întâmplă mai exact?

El a continuat, adăugând: „Ce se întâmplă mai exact? Avem trei seri la rând în România. Atât ne permitem să facem. Și cam atât poate să primească piața noastră.”

În cadrul podcastului, chef Adi Hădean a detaliat și cum arată acest concept în realitate. „Imaginați-vă o hală mare, în care pui o scenă, un ecran să se vadă până în spate, niște rânduri de mese, la care se așază 150 de oameni care au plătit un bilet să fie acolo în seara respectivă. ”

Apoi, invitatul a precizat: „Pe scenă avem două bucătării. În fiecare bucătărie intră echipa unui restaurant. Și alegem restaurante foarte bune. Ei primesc aceleași ingrediente la începutul zilei, dis de dimineață. Și au obligația să respecte niște indicații pe care noi le dăm. ”

Prețul unui bilet este de 600 de lei, pentru o seară. Anul acesta evenimentul va avea loc în luna noiembrie, la Galeria Senat.

Ediția integrală a podcastului „Esențial” poate fi vizionată AICI.