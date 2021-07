CFR Cluj, campioana României, a debutat cu dreptul în noul sezon al cupelor europene – 2021 – 2022. Ardelenii au învins, marți, pe teren propriu, formația Borac Banja (Bosnia și Herzegovina) în turul primului tur preliminar al Ligii Campionilor. Golurile formației pregătite de Marius Șumudică au fost reușite de Billel Omrani (11), Ciprian Deac (28) şi Runar Mar Sigurjonsson (60), în timp ce pentru oaspeți a punctat Panagiotis Moraitis (45+1).

CFR Cluj, favorită să se califice în turul 2 preliminar al Ligii Campionilor

Manşa secundă se va disputa în Bosnia, marţi 13 iulie, de la ora 21:00. Dacă se va califica în turul al 2-lea preliminar al UEFA Champions League, CFR Cluj va evolua împotriva învingătoarei din partida Fola Esch (Luxemburg) și Lincoln Red Imps (Gibraltar).

„Am avut poftă să joc acest meci, este primul acasă cu suporteri după aproape doi ani. De asemenea, a fost primul meci la CFR pentru antrenorul nostru, aşa că am făcut totul pe teren ca să câştigăm. Victoria este foarte importantă pentru echipă, pentru staff, pentru toţi suporterii noştri. Acum sperăm să câştigăm şi meciul din deplasare şi să ne calificăm mai departe în Champions League. Scopul nostru este să ajungem în grupele Ligii Campionilor. Facem totul să ajungem acolo. Muncim mult la antrenamente şi sperăm să fim acolo”, a declarat atacantul campioanei României, Billel Omrani.

Omrani, despre relația cu Marius Șumudică

„La gol am fost pregătit, am văzut mingea venind spre mine după penalty, am fost concentrat şi am dat de unde a venit. Important este că a fost gol. Iar apoi a venit şi pasa pentru Deac care a dat un nou gol pentru noi. Este foarte bine cu noul antrenor Şumi. Este mulţumit de mine, eu de el, iar asta este foarte important. Este un antrenor foarte bun şi sper să mergem împreună cât mai departe în cupele europene”, a mai afirmat vârful ardelenilor.