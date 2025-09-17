Cezar Ouatu, din nou singur. A rupt logodna cu Raluca Jurcă

Cântărețul român de operă Cezar Ouatu a confirmat că relația sa cu Raluca Jurcă s-a încheiat. „Din respect pentru viața privată a fiecăruia, confirm că de 9 luni am ales să mergem pe drumuri separate! Eu sunt bine, fericit!”, a declarat artistulpentru spynews.ro .

Informațiile privind despărțirea au apărut după ce Raluca Jurcă a fost văzută fără inelul de logodnă. Contactată de jurnaliști, aceasta a refuzat să ofere o poziție clară, preferând să nu confirme și nici să infirme separarea.

Cezar Ouatu a fost cel care a clarificat situația, punând capăt speculațiilor apărute în spațiul public.

Relația lor părea una solidă, după ce artistul și-a cerut iubita în căsătorie într-un cadru spectaculos. „I asked: NO ? She said: YES ♾️ Emoții, lacrimi de fericire, iubire, voce tremurândă, un scenariu improvizat, o locație și reacția oamenilor din jur din Laguna Albastră demne de Oscar (total neregizat, extrem de natural și super emoționant) !!! Dedicare, înțelegere, iubire și respect! Dumnezeu ne iubește”, scria Ouatu atunci pe rețelele de socializare.

Zvonurile referitoare la o posibilă despărțire între Cezar Ouatu și Raluca Jurcă au apărut încă din primăvara acestui an. Cei doi, recunoscuți pentru modul discret în care și-au protejat mereu viața personală, au stârnit curiozitatea publicului după ce Raluca a dispărut complet din mediul online, iar interacțiunile dintre parteneri pe rețelele sociale s-au întrerupt brusc.

Cu toate astea, cei doi nu au ieșit public pentru a confirma sau infirma știrile apărute în presa de cancan.

Abia în luna iulie Cezar Ouatu a venit cu o reacție scurtă în fața întrebărilor și speculațiilor apărute în spațiul public, cerând ca viața sa privată să fie respectată. Artistul a transmis că oamenii trag concluzii pripite și că nu este vorba despre o problemă gravă.

„Este viața noastră privată și rămâne așa”, a declarat el, fără a confirma sau a nega o eventuală despărțire. Mesajul a avut rolul de a calma discuțiile din mediul monden, însă a lăsat în continuare loc interpretărilor, având în vedere că niciunul dintre cei doi parteneri nu a oferit detalii clare despre situația actuală a relației lor.