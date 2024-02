International Vor să-l scoată din minți: Cetățenie britanică și bani pentru trădătorii lui Vladimir Putin







Rușii care dezertează și oferă informații secrete serviciilor de spionaj din Marea Britanică li se oferă cetățenia britanică, susțin surse din cadrul Ministerului de Externe de la Londra.

Marea Britanie anunță că are o nouă armă împotriva președintelui Rusiei, Vladimir Putin. La prima vedere, oferta pare de nerefuzat pentru cei care nu mai sun de acord cu regimul liderului de la Kremlin. Un adevărat război psihologic pentru Putin, care ar putea pierde spioni.

Marea Britanie oferă cetățenie rușilor care dau informații secrete despre Putin

Conform iNews, care citează oficiali din Ministerul de Externe de la Londra, rușilor care dezertează și oferă informații secrete serviciilor de spionaj britanice li se oferă cetățenia britanică.

Prin această metodă, autoritățile britanice vor „să-l scoată din minți” pe președintele rus, Vladimir Putin, care nu suportă să nu mai dețină controlul asupra serviciilor de informații.

Un fost expert din cadrul Ministerului de Externe britanic, profesorul Mark Galeotti, în prezent, asociat senior al organizației de apărare Royal United Services Institute și director al firmei de cercetare cu focalizare pe Rusia, Mayak Intelligence, consideră că această unealtă nu numai că va aduce surse de informații, dar îl va face pe Putin „paranoic".

Profesorul Galeotti a fost cercetător principal la Ministerul de Externe și a consiliat Comitetul de Afaceri Externe al Regatului Unit, Adunarea Parlamentară a NATO și Interpolul, precizează sursa citată.

Cetățenia britanică pentru ruși, o armă cu două tăișuri

Reprezentanții Ministerului de Externe de la Londra iau în calcul și posibilitatea ca informațiile despre Putin să fie false, doar de dragul obținerii unor avantaje personale, bani și cetățenie britanică în cazul de față. Pe de altă parte, războiul psihologic generat de pierderea unor spioni poate ar putea destabiliza strategia de război a președintelui Putin.

Oferta de cetățenie britanică vine la pachet cu bani în numerar pentru dezertorii ruși, susține sursa citată.

„Am vorbit cu polițiști ruși care, practic, cred că fiecare polițist rus este undeva între Dixon, Dot Green și Sherlock Holmes. MI6 - care este un serviciu foarte capabil - mitologia în jurul MI6 este încă profund glorificată. Desigur, America are și ea atracții, dar cred că Marea Britanie are acest as în mânecă foarte puternic de jucat. Și mă bucur că este efectiv jucat", a precizat Galeotti, pentru iNews.