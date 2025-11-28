Social

Cetățeni americani, victime ale unei scheme cu vânzări fictive de automobile retro, coordonată din Chișinău. Video

Comentează știrea
Cetățeni americani, victime ale unei scheme cu vânzări fictive de automobile retro, coordonată din Chișinău. VideoSursa foto: Poliția Republicii Moldova
Din cuprinsul articolului

Republica Moldova. Mai mulți cetățeni americani au plătit în avans pentru autoturisme, camioane, tractoare și utilaje agricole care nu existau în realitate, într-o escrocherie gestionată de patru tineri din Chișinău, cu vârste între 20 și 25 de ani. În doar trei luni, suspecții au încasat aproximativ 10 milioane de lei, folosindu-se de abilități în tehnologia informației și de pagini web falsificate pentru a păcăli victimele.

Potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), tinerii au creat și clonat mai multe site-uri care prezentau fals diverse vehicule ca fiind disponibile pentru vânzare. Victimele erau atrase prin publicitate online și redirecționate către centre de apel gestionate de suspecți, unde angajații se prezentau drept „reprezentanți de vânzări” sau „agenți autorizați”.

Manipulare prin convorbiri și facturi falsificate

În cadrul convorbirilor telefonice, operatorii îi convingeau pe clienți să efectueze plăți în avans, prezentând facturi falsificate care includeau informații detaliate despre pretinse produse, costuri de transport, garanții și chiar condiții de returnare. Banii primiți erau ulterior transferați în conturi bancare ale unor firme-paravan, deținute formal de terți, dar controlate efectiv de membrii grupului.

Cei patru tineri au fost reținuți, printre ei aflându-se organizatorul schemei, persoana de încredere a acestuia și operatorii telefonici care discutau direct cu clienții. Potrivit PCCOCS, aceștia cooperează în prezent cu procurorii pentru a identifica toate persoanele implicate în fraudă.

Cum va fi, de fapt, vremea de Crăciun și Revelion. ANM a actualizat prognoza pentru decembrie
Cum va fi, de fapt, vremea de Crăciun și Revelion. ANM a actualizat prognoza pentru decembrie
Cine e Alexandru Dimitriu, vehiculat ca nominalizare a USR la Armată. E apropiat de frații Micula
Cine e Alexandru Dimitriu, vehiculat ca nominalizare a USR la Armată. E apropiat de frații Micula

Sursa foto: Procuratura Generală a Republicii Moldova

Măsuri legale și arest preventiv

Procurorii specializați au depus la judecătorul de instrucție demersuri de aplicare a arestului preventiv în privința celor patru suspecți. Ancheta continuă, fiind vizate atât recuperarea fondurilor, cât și descoperirea eventualelor conexiuni internaționale sau alte victime.

Investigațiile pun accent pe identificarea tuturor membrilor rețelei și pe documentarea fluxurilor financiare folosite pentru a spăla banii obținuți ilegal. Autoritățile moldovenești colaborează cu instituții americane pentru a urmări pagubele și pentru a consolida mecanismele de protecție împotriva escrocheriilor online.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

14:49 - Cum va fi, de fapt, vremea de Crăciun și Revelion. ANM a actualizat prognoza pentru decembrie
14:41 - Cine e Alexandru Dimitriu, vehiculat ca nominalizare a USR la Armată. E apropiat de frații Micula
14:34 - Ilie Bolojan, întâlnire cu reprezentanții IMM-urilor pe taxe și salarii
14:29 - Bogdan Chirițoiu, Consiliul Concurenței, despre piața de retail: Ar fi bine să mai intre și jucători noi
14:16 - Bugetarii din TVR și-au mărit salariile fix înainte de schimbarea conducerii
14:09 - Noi norme de organizare pentru olimpiade. Elevii pot participa la o clasă superioară celei în care sunt înscriși

HAI România!

TRUMP, PACEA ȘI MINCIUNA. Cum ne apără „plopii” de dronele rusești și scandalul diplomelor false
TRUMP, PACEA ȘI MINCIUNA. Cum ne apără „plopii” de dronele rusești și scandalul diplomelor false
Desfrâul birocratico-sexual -formă de oboseală națională
Desfrâul birocratico-sexual -formă de oboseală națională
Frații Tate la DIICOT, la controlul judiciar
Frații Tate la DIICOT, la controlul judiciar

Proiecte speciale