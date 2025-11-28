Cetățeni americani, victime ale unei scheme cu vânzări fictive de automobile retro, coordonată din Chișinău. Video

Republica Moldova. Mai mulți cetățeni americani au plătit în avans pentru autoturisme, camioane, tractoare și utilaje agricole care nu existau în realitate, într-o escrocherie gestionată de patru tineri din Chișinău, cu vârste între 20 și 25 de ani. În doar trei luni, suspecții au încasat aproximativ 10 milioane de lei, folosindu-se de abilități în tehnologia informației și de pagini web falsificate pentru a păcăli victimele.

Potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), tinerii au creat și clonat mai multe site-uri care prezentau fals diverse vehicule ca fiind disponibile pentru vânzare. Victimele erau atrase prin publicitate online și redirecționate către centre de apel gestionate de suspecți, unde angajații se prezentau drept „reprezentanți de vânzări” sau „agenți autorizați”.

În cadrul convorbirilor telefonice, operatorii îi convingeau pe clienți să efectueze plăți în avans, prezentând facturi falsificate care includeau informații detaliate despre pretinse produse, costuri de transport, garanții și chiar condiții de returnare. Banii primiți erau ulterior transferați în conturi bancare ale unor firme-paravan, deținute formal de terți, dar controlate efectiv de membrii grupului.

Cei patru tineri au fost reținuți, printre ei aflându-se organizatorul schemei, persoana de încredere a acestuia și operatorii telefonici care discutau direct cu clienții. Potrivit PCCOCS, aceștia cooperează în prezent cu procurorii pentru a identifica toate persoanele implicate în fraudă.

Procurorii specializați au depus la judecătorul de instrucție demersuri de aplicare a arestului preventiv în privința celor patru suspecți. Ancheta continuă, fiind vizate atât recuperarea fondurilor, cât și descoperirea eventualelor conexiuni internaționale sau alte victime.

Investigațiile pun accent pe identificarea tuturor membrilor rețelei și pe documentarea fluxurilor financiare folosite pentru a spăla banii obținuți ilegal. Autoritățile moldovenești colaborează cu instituții americane pentru a urmări pagubele și pentru a consolida mecanismele de protecție împotriva escrocheriilor online.