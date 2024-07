Social Certificatul de viață. Cum se transmite documentul de care depinde pensia a sute de mii de români







Diaspora. Pensionarii români care locuiesc în străinătate, începând din toamna acestui an, conform noii legi a pensiilor, vor trebui să trimită de două ori pe an certificatul de viață către casele teritoriale de pensii. Această obligație este impusă de Legea 360/2023, care intră în vigoare la 1 septembrie 2024. Documentul trebuie transmis semestrial pentru ca pensionarii să continue să primească pensia.

Detalii și termene legate de certificatul de viață

Pensionarii vor trebui să trimită certificatul până la 31 martie și 30 septembrie în fiecare an. Anterior, documentul era necesar doar o dată pe an, până la sfârșitul lunii decembrie. În 2024, fiind primul an de aplicare a noilor reguli, pensionarii vor trebui să trimită documentul în perioada 1-30 septembrie.

Conform Ordinului Casei Naționale de Pensii Publice 874/2024, certificatul de viață poate fi transmis prin diverse metode:

Poștă: Trimiterea documentului la sediul casei teritoriale de pensii.

Fax: La numărul de fax oficial al casei teritoriale de pensii.

E-mail: Scanat și trimis la adresa electronică oficială a casei teritoriale de pensii, disponibilă pe site-ul instituției.

Casa Națională de Pensii Publice a elaborat și forma viitorului certificat de viață. Documentul poate fi descărcat, de cei interesați, aici.

Ce se întâmplă dacă documentul nu este trimis

Certificatul de viață trebuie semnat de pensionar în fața unei autorități legale din statul de domiciliu sau de ședere permanentă, conform avocat.net. Aceste autorități legale pot fi instituții de asigurări sociale, primari sau notari publici. Autoritatea respectivă va certifica faptul că pensionarul este în viață. Acest document trebuie apoi trimis din proprie inițiativă de către pensionar.

Pensionarii care nu transmit certificatul în termenele specificate nu vor mai primi pensia începând cu luna imediat următoare.

Noile reguli sunt menite să asigure faptul că doar pensionarii în viață primesc beneficiile cuvenite, iar opțiunile variate de transmitere a documentului facilitează conformarea la aceste cerințe.