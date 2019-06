Cernobîl. Serialul care a detronat Game of Thrones și Breaking Bad în topul IMDb

„Cernobîl" a devenit serialul cel mai popular din lume, devansând producţii devenite cult precum „Breaking Bad" şi „Game of Thrones".





Primul sezon al producţiei HBO, care prezintă realist catastrofa nucleară care a avut loc în 1986, s-a încheiat marţi seară, cu cel de-al cincilea episod, însă serialul a câştigat deja un număr uriaş de fani, potrivit platformei online Internet Movie Database (IMDb), citat de descopera.ro

Cu o medie de 9,7 din 10 pe IMDb - din notele oferite de 140.000 de utilizatori ai platformei deţinute de Amazon -, „Cernobîl" a depăşit în popularitate serialul cult „Breaking Bad" (9,5), dar şi foarte mediatizatul „Game of Thrones" (9,3), al cărui ultim sezon a decepţionat mulţi fani.

În topul celor mai populare seriale din istorie realizat de platforma IMDb, HBO deţine şapte poziţii din 15. Printre serialele produse de compania americană se numără „The Wire" (9,3) şi „The Sopranos" (9,2), care au fost difuzate în anii 2000, dar şi mai recentele „True Detective" (9) şi „Westworld" (8,8).

Topul celor mai populare seriale este format din „Cernobîl" (9,7), „Breaking Bad" (9,5), „Band of Brothers" (9,5), „Game of Thrones" (9,3), „The Wire" (9,3), „Rick and Morty" (9,3), „The Sopranos" (9,2), „Sherlock" (9,1), „True Detective" (9), „Fargo" (9), „Black Mirror" (8,9), „Stranger Things" (8,9), „Friends" (8,9), „Westworld" (8,8), „Peaky Blinders" (8,8).

Presa apropiată de Kremlin a atacat serialul HBO "Cernobîl" şi a vorbit despre un serial rusesc aflat în pregătire care porneşte de la ipoteza că agenţii CIA au provocat dezastrul, scria, miercuri, Moskow Times.

Faptul că un canal american şi nu unul rusesc spune povestea dezastrului din 1986 în serialul „Cernobîl/ Chernobyl” nu este văzut cu ochi buni de presa apropiată de Kremlin, spune jurnalistul Ilya Shepelin, într-un editorial publicat de The Moscow Times.

Astfel, Komsomolskaya Pravda (KP), cel mai cunoscut ziar rusesc, sugerează faptul că serialul este folosit de concurenţa centrului de energie atomică de stat din Rusia, Rosatom, pentru a macula imaginea ţării ca o putere nucleară. De asemenea, o publicaţie care are succes printre cititorii în vârstă, Argumenty i Fakty, a descris serialul ca pe o „caricatură şi nu adevărul". Critici a adus şi canalul de ştiri Rossia 24.

