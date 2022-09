Ceremonie regală în Belgia. Gest impresionant făcut în biserică de cei peste 500 de invitați la nunta nepoatei Regelui Philippe. Video

Prințesa Maria Laura a Belgiei, o nepoată a regelui Philippe, s-a căsătorit cu logodnicul ei William Isvy sâmbătă la Bruxelles. Maria Laura, în vârstă de 34 de ani, este fiica cea mare a prințesei Astrid, sora mai mică a regelui Philippe.

Cuplul s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii civile la Primăria din Bruxelles, călcând pe urmele părinţilor miresei, prinţesa Astrid şi prinţul Lorenz, care au fost primii membri ai familiei regale belgiene care s-au căsătorit acolo.

Ceremonia, care a durat 30 de minute, a fost una restrânsă, dar la eveniment au participat membri de rang înalt ai familiei regale.

Pe lângă părinţii şi fraţii Mariei Laura, printre invitaţi s-au numărat regele Albert al II-lea, care a abdicat, împreună cu soţia sa, regina Paola, regele Philippe şi regina Mathilde, precum şi fratele regelui Philippe, prinţul Laurent, şi soţia acestuia Claire, şi sora vitregă a regelui Philippe, prinţesa Delphine, relatează Belga.

Înainte și după ceremonia religioasă, cuplul și invitații lor au fost ovaționați de câteva sute de spectatori care s-au adunat în fața catedralei în ciuda vremii schimbătoare. După ceremonie, tinerii căsătoriţi au salutat mulţimea adunată în faţa clădirii, au pozat pentru fotografi şi au schimbat săruturi pe obraz.

Princess Maria Laura is wearing a Vivienne Westwood gown and the Savoy Aosta Tiara for her Religious Wedding Ceremony today!

