Cercul de foc. Eclipsă inelară de Soare în a doua zi de Crăciun. HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

Pe 26 decembrie s-au născut Mao Ze Dong, Steve Allen, Richard Widmark, Maurice Utrillo, I.G. Duca, Neagu Rădulescu, Vintilă Ivănceanu.

A doua zi de Crăciun. Soborul Maicii Domnului. Sf. Nicodim de la Tismana. Nimic în ”Kalendar”.

Se duc oamenii „cu colacul” la naşi. Colacul tradiţional constă din şapte pâini, două sticle cu ţuică, trei sticle de vin, un cocoş, trei pui sau alte orătănii (fazani, prepeliţe), o coastă de porc şi şapte coţi de trandafiri (cârnaţi) sau alte mărunţişuri. Când ajung la casa naşului, finul sărută mâna naşei şi de trei ori se îmbrăţişează cu naşul şi spune „De la noi puţin, de la Dumnezeu mult!” (Şezătoarea, nr. 1, 1922, pagina 24).

De la Crăciun şi până la Boboteaza în casa unde sunt fete de măritat nu se toarce, nu se coase. Că altfel nu se mărită! (Olteanu, Speranţia)

Dacă a doua zi de Crăciun va bate tare vântul se va strica recolta ce va să vie şi toamna următoare va fi furtunoasă şi ploioasă.

În aceste zile, nu până demult, se adoptau copiii orfani, rămaşi după războaie şi molime. Că, spune Scriptura, şi Sf. Iosif l-a primit în casa lui pe Iisus, chiar dacă nu îi era fiu, dar a primit vestea şi gândul bun cu smerenie şi bucurie.

Şi astăzi prin unele locuri se mai adoptă copiii, dar cel mai adesea sărmane animale rămase fără stăpân. Luaţi şi domniile voastre, mândri boieri şi gingaşe domniţe, câte o fiinţă amărâtă, o pisicuţă sfrijită, un căţeluş costeliv, şi răscumpăraţi-vă din păcate! Şi aşa o să terminăm cu căţeii fără deținător (urăsc termenul ”stăpân” sau ”maidanezi”)! Nu cu moarte, ci cu iubire…

Am primit multă corespondenţă, dragi lupi, padawani şi hobbiţi. Mulţi dintre domniile voastre aţi considerat că există o apropiere de subiect între articolele mele în care am repetat obsedant amănunte despre cei Trei Magi şi Pastorala de Nașterea Domnului, a Patriarhului Daniel, care a dezbătut în mod magistral despre cei trei Crai de la Răsărit, înţelepţii, Regii-Magi.

Şi sunt întrebat dacă există o legătură şi care este ea. Legătura este respectul şi admiraţia care i-o port Patriarhului Daniel, aşa cum am purtat-o regretatului Marelui Alb, patriarhul Teoctist. Cu acesta din urmă mă cunoşteam bine, deoarece unul dintre unchii mei a fost cel de bună amintire, mare teolog, profesor şi gospodar, episcopul Roman Ialomiţeanul. Cu Patriarhul Teoctist m-am întâlnit uneori la Mânăstirea Suzana şi multe sfaturi de taină am purtat în chilioară dinspre nord de sf. biserică. Eu umblam mult prin spaţiul islamic, studiam Islamul la faţa locului, iar Patriarhul Teoctist abia aştepta să se minuneze de ceea ce îi povesteam despre fundamentalismul islamic.

Nu, nu m-am întâlnit niciodată cu Patriarhul Daniel, dar realizările lui vorbesc pentru el. M-am întâlnit cu ayatolahul Khomeini, cu Patriarhul Ecumenic de la Constantinopole, cu Catolicosul de la Isfahan, cu, iată, Sf. Ioan Paul al II-lea, i-am dus o scrisoare, un mesaj, se pare că nu o să mă întâlnesc cu Patriarhul, timpul meu este pe sfârșite.

Mă întrebaţi, dragi lupi, padawani şi hobbiţi, care este cea mai bună religie. Evident, cea care ţi se potriveşte şi răspunde la întrebările tale spirituale! Am cutreierat lumea cincisprezece ani de zile, iar răspunsul l-am găsit tot acasă. Ortodoxia. Mă întrebam ieri de ce religia păcii nu se poate înţelege cu religia iubirii! Ascultând „Urbi et Orbi”, pe papa Francisc.

Trebuie să vă mărturisesc, dragi lupi, padawani şi hobbiţi, că am fost iubit de Dumnezeu, chiar dacă am avut nenorociri enorme în viaţă: mi-am găsit jumătatea! O femeie frumoasă, deşteaptă şi foarte cultivată. Care m-a urmat în aventura islamică, a venit după mine în Iran. O adevărată camaradă de viaţă, căreia îi datorez multe, totul, de fapt, dar mai ales faptul că a fost mereu lângă mine, la mult, sau la puţin, la rău şi la bine, aici şi pretudindeni. Cu un sfat, cu o idee, cu o informaţie, cu acel nu-ştiu-ce feminin, care face cât toate cărţile din lume… De trei ani de zile soția mea a lucrat la un mare proiect. Filmul ”Maria, Regina României”. Ea semnează scenariul și filmul s-a făcut numai datorită energiei și tenacității ei de Berbeacă. De fapt toată echipa, producătorii, regizorii, actorii s-au comportat, până la sfârșit, admirabil, parcă aveau o datorie sfântă de îndeplinit. Spun acest lucru în ziua de Crăciun, că acest film este bun pentru România, este un film frumos și adevărat! Tatăl meu, istoricul, ar fi fost mulțumit!

Aşa încât nu m-am mirat când soţia mea mi-a spus în ziua de Crăciun: „… ia imagineză-ţi că toţi sfinţii din toate religiile s-ar aduna la un loc!” Cred că ar forma o naţie foarte fericită şi bucuroasă, a fost răspunsul meu. Naţiunea sfinţilor, nu este chiar aşa de utopică şi îndepărtată, aşa cum vi se pare. Iată, se pare, că, am eu informații, că până în 2050, Biserica Universală se va reîntoarce la Biserica Mamă. Sau, altfel… în orice caz creştinismul trebuie să se unească ca să facă față comandamentelor vremii. Creștinismul și islamul. Religia iubirii şi religia păcii! Ce-o fi aşa de greu să se înțeleagă? Bună întrebare!

Dar despre altceva doream să vă spun. Astăzi este ziua ”cercului de foc”. Are loc o eclipsă inelară de Soare. Nu, nu se vede de la noi. Dar se vede din Arabia Saudită, India și Asia de Sud-Est. Eclipsa începe la ora 02:29:53 GMT și se termină la ora 08:05:40 GMT. Vezi grafica alăturată. Din punct de vedere astrologic, o eclipsă este un semn rău, dar numai pentru zonele din care se poate observa. Următoarea eclipsă observabilă de la noi este una de Lună, prin penumbră, în noaptea de 10-11 ianuarie 2020.

Este o noapte liniștită, clară, o noapte bună să stau la sfat cu stelele. Cu toate că sunt jenat, în observație, de poluarea luminoasă, toți țăranii din jur și-au îmbrobodit casele cu lumini pâlpâietoare și colorate, cum au vazut la televizor că fac imbecilii în America. Nu vreți să știți câte case au luat foc de la luminițele de Crăciun, ”instalație electrică improvizată”. S-or mai face bine românii? Bună întrebare!

Dragi cititori, gândiţi bine, vorbiţi cu bunătate, trăiţi frumos, lăsaţi răutatea şi egoismul, căutarea permanentă a Viţelului de Aur, nesimţirea şi mitocănia – realizaţi că aveţi mereu încă o şansă, poate ultima, să veniţi de partea Luminii, de partea pozitivă a Forţei, pentru că vreme trece, vreme vine, dar avem mereu speranța că mâine este, în definitiv, o altă zi!

HOROSCOP 26 decembrie 2019

BERBEC Trebuie să te concentrezi mai mult, mai ales în prima parte a zilei. Poţi să finalizezi unele lucruri importante în a doua parte a zilei, după prânz. După mica sau marea petrecere din ultimele zile ai un start mai dificil. Marte şi Venus indică „fructele unor eforturi trecute”. Nu intra în discuţii asupra patrimoniului comun, sau a unor proprietăţi pe care le împarţi cu alţii. Ascensiunea ta din ultimul timp şi ultimile mişcări profitabile atrag invidii şi bârfe. Este şi o zi cînd se pot petrece evenimente neplăcute în sfera familiei şi a prietenilor, care sunt malefic aspectate. Afacerile sentimentale sunt moderat aspectate, mai curînd spre bine, sănătatea la fel. Domeniul prieteniei şi al relaţiilor sociale nu este aspectat, deschizînd cutia Pandorei, a neprevăzutului. Pentru că şi Astrologia, această cale regală, are limitele ei. De fapt în cazul neaspectării respective, contează aspectele horoscoapelor persoanelor de care te apropii pe respectivele domenii.

TAUR Trebuie să-ţi rezervi mai mult timp pentru familie. Încetează să fi nemulţumit de performanţele membrilor familiei tale. Fiecare are modul lui de a reacţiuna, fiecare este o persoană diferită de tine având propria scară a valorilor şi propriile aspiraţii. Nu te poţi substitui lor, nu poţi impune propriile gusturi. După prânz primeşti o vizită, sau ai o vizită care nu-ţi face nicio plăcere. Ba, din contră. După întîlnire te gîndeşti că sunt mulţi proşti pe lume. Atenţie, şi partenerul tău de discuţie poate că gândeşte acelaşi lucru! Logica şi interesul tău nu este similare, în majoritatea cazurilor cu cele ale anturajului, colegilor, rudelor. Fiecare este o fiinţă unică, „făcută din pulbere de stele”. Zâmbeşte acestui gând luminos şi aşa a mai trecut o zi, a doua zi de Crăciun!

GEMENI Fii foarte atent la surselor tale de sentimente şi emoţii. Analizează, sintetizeză, decide şi controlează. Poate este vremea să-ţi diversifici relaţiile umane. Vin vremuri foarte grele, în curând probabil că economia se va prăbuşi, şi tot oamenii cinstiţi o să sufere, aşa că trebuie să te pregăteşti de pe acum, chiar din a doua zi de Crăciun. Astăzi ai o informaţie care te interesează şi poţi să o valorifici mai tîrziu. Nu te mai gândi la emigrare, ca la „calea de aur”. Situaţia este foarte grea în toate ţările civilizate şi acolo ei nu privesc cu ochi buni pe noii veniţi. Nicăiei nu sunt „câini cu covrigi în coadă”!

RAC Anumite evenimente şi o justă evaluare a situaţiei te fac să preţuieşti încă o dată ajutorul prietenilor adevăraţi şi să dispreţuieşti din nou pe inamicii personali sau conjuncturali. Este o zi profitabilă şi densă. Promovează-ţi cu îndrăzneală interesele şi solicită ceea ce ţi se cuvine. Stelele îţi sunt favorabile şi intuiţia ta funcţionează excelent, Luna, protectoarea ta, este în conjunctură facorabilă. Saturn face ca mai toate lucrurile să întârzie sau să fie amânate, dar nimic nu se contramandează sau se anulează. O întâlnire, o vizită, poate, importantă la mijlocul zilei, la prânz, te face să îţi freci mâinile de mulţumire. Un mic amănunt te enervează disproporţionat. Ceva legat de o construcţie, de apartament, de cămin, în general.

LEU Dacă vrei să rişti ceva bani la Cazino sau aiurea la cumpărături, că negustorii au deschis tarabele pentru că lăcomia este mare, este o perioadă neutră, cu multe planete în aspecte tari, aşa că nu o să pierzi prea mult. Ca să fiu mai clar, astrologii sunt cam confuzi uneori, aşa le este felul, ei bine – nu te sfătuiesc să rişti, mai ales bani, pentru că o să regreţi. Distracţii, vizite, petreceri! Dar astăzi nu fă plăţi, mai ales nu da avansuri – nu pune mâna pe cash, pe carnetul de cecuri sau pe cartea de credit, mai ales pentru sume importante – că este pagubă curată. Sunt mai multe aspecte disarmonice, cuadraturi, care fac perioada neinteresantă. Nu te apuca de lucruri noi mai ales din afara sferei tale, cel puţin în această perioadă. Sunt avantajate, însă, întâlnirile sociale, discuţiile, petrecerile, vizitele pe eveniment – tot ceea ce ţine de comunicare în economic-social-politic-dragoste.

FECIOARĂ Poţi rezolva treburi importante şi lua deciziile care se impun – o zi excelentă pentru planuri strategice şi hotărâri cu greutate. “Cel ce înnmulteşte cuvintele se va face urît tuturor … pentru ca este spor care aduce omului paguba şi este câştig spre nenorocire.” Biblia, Intelepciunea lui Iisus Sirah, 20:7,8 Aşa că astăzi nu duce vorba, nu bârfi si nu iniţia intrigi şi mici comploturi. Totuşi ai o veste despre nişte pagube, nişte pierderi de bani. La o verificare mai atentă vei vedea că pierderile respective nu sunt nici aşa de mari şi ca nici nu te interesează pe tine personal în mod deosebit. Aşa că ia lucrurile uşor, dar nu duce vorba, nu trîmbiţa veştile prietenilor, colegilor, rudelor, cunoscuţilor şi necunoscuţilor. Nu aşa devii interesant şi popular.

BALANŢĂ Astăzi trebuie să ai curaj şi răbdare ca să-ţi atingi scopurile. În timpul acestei zile, mai ales pe seară, se pare că ai nevoie să te confesezi despre temerile tale dar vei sfârşi prin a te retrage în cochilia ta sprituală. Cu Saturn ostil şi planetele stranse într-o emisferă a horoscopului veştile proaste circuă cel mai repede şi intrigile iau în consideraţie doar jumătatea goală a sticlei. Trebuie să-ţi modulezi comportamentul de aşa natură încât varietatea şi diversitatea mare a surselor de emoţii să asigure încasări relativ constante din produsul numit dragoste – este concluzia zilei de astăzi. Pe de altă parte nu spera şi nu ai teamă, se schimbă totul dar nu se urneşte nimic sau nu se schimbă nimic dar totul se transformă. Aparenţele înşeală, cel mai adesea…

SCORPION Este a doua zi de Crăciun. Clar! Prima parte a zilei, dimineaţa, este sub semnul unor simţăminte de preaplin şi lipsă de comunicare, cu toate că mulţimea oamenilor zumzăie în jurul tău. În a doua parte a perioadei trebuie să te fereşti de omul sau oamenii care, pentru a-ţi fi pe plac, îţi spun numai lucruri bune şi frumoase. Oricum, prin intuiţia ta şi prin sistemul ajustărilor succesive o să obţii ceea ce doreşti. Apare o nouă cunoştiinţă, o nouă relaţie socială, sau de petreceri. În perioada menţionată afacerile de inimă (nu cardiologice) sunt mediu aspectate, aşa încît este bine să te limitezi la activităţile de rutină şi la prospectări. Viaţa de famile este bine aspectată, cu noutăţi şi bucurii. Stelele spun că ar fi bine să-ţi evaluezi exact coordonatele afacerilor producătoare de emoţii şi să iei măsurile care se impun. Nu apare nici o ameninţare serioasă, nici în stele, nici din cozonac!

SĂGETĂTOR O zi foarte bună pentru stat acasă şi primit vizite, sau orice are de a face cu domiciliul, reşedinţa, camera, căminul, castelul sau casa ta. Pe termen lung atât configuraţia astrologică cât şi viziunile tale coincid: trebuie să păstrezi status quo, situaţia prezentă care este supusă unui acţiuni duble de shimbare, exterioară şi interioară. Schimbarea nu îţi este prielnică. Schimbă ciorapii, ţigările, chiar şi maşinile şi casele dar în nici un caz să nu schimbi situaţia şi poziţia ta oricât de tentante ar fi propunerile care ţi se fac, mai ales astăzi, a doua zi de Crăciun. Îţi este mult mai convenabil să fi producătorul şi regizorul piesei decât unul dintre actorii de pe scenă. Poate o să ai mai puţină glorie şi aplauze, dar cu siguranţă mai multă stabilitate şi mai mulţi bani.

CAPRICORN Ziua de astăzi este ziua teatrului, a reprezentaţiilor dramatice. La propriu şi la figurat. „Privitor ca la teatru”, cum spune poetul dar în acelaşi timp şi interesat de desfăşurarea intrigii şi de performanţa actorilor. Nu numai în plan economic sau politic, dar, şi, mai ales în anturaj, în plan social şi sentimental. De o decizie a ta, sau de o lipsă de implicare a ta, din această zi sau în perioada următoare depind multe din viitorul tău personal şi al anturajului tău. Planetele spun clar să-ţi urmezi prima părere, intuiţia, abilitatea şi înţelepciunea ta care nu te-au trădat până în prezent. Prima părere este cea bună! Eşti dispus să porţi conversaţii lungi, despre subiecte diverse. Mercur in aspecte şi toane bune te influenţează favorabil si debitul verbal are volumul unei Niagare. In toata aceasta dorinţă de afirmare a Eului, care se exprimă, nu trebuie să pierzi din vedere să ciuleşti urechile. În cele mai multe cazuri vorbele bine plasate determina destăinuiri şi mai şi…

VĂRSĂTOR Ziua de astăzi este mai putin favorabila in prima jumatate si relativ favorabilă in a doua jumatate. Fii atent (mai ales în cursul dimineţii) la cheltuielile care ţi se propun sau doreşti să le faci; modul de a cheltui banii este un indicator sensibil al stării emoţionale şi al stimei pe care şi-o arată fiecare. Evită discuţiile în contradictoriu cu cei dragi, sau familia în ceea ce priveşte programul zilei, vizite sau acasă. O decizie din trecut nu se dovedeşte foarte inspirată. Trebuie să continui cu datele pe care le ai, pentru că situaţia în cauză nu a fost sub controlul tău. La mijlocul zilei, la prânz, te simţi ca un martir. Şi din cauza mâncărurilor grele şi indigeste, sau a licorilor volatile. Doreşti o schimbare, ceva nou, orice, numai să nu mai auzi şi să simţi aceleaşi lucruri, majoritatea plictisitoare si neinteresante. Evită deciziile care duc la schimbări majore.

PEŞTI Poziţiile reciproce ale lui Venus, Marte şi Mercur indică reuşită şi succes. De asemenea, mici cheluieli dar şi posibile distracţii şi petreceri, sau vizite şi relaţii foarte profitabile. În special dimineaţa şi prânzul sunt bine aspectate şi norocoase. Sunt o serie de evenimente, însă, provocate de Mercur care până la urmă au o latură comică şi o mare doză de neprevăzut. Singurele influenţe negative sunt date de Saturn, care provoacă întârzieri şi neânţelegeri. Călătoriile sunt bine aspectate, iar actele de cultură şi artă sunt sub auspicii favorabile. Pe total: zi favorabilă, sau dedicată unor noi planuri de dezvoltare. După masa de prânz evită întîlnirile de amor, sau să te afli într-un public numeros.

