Cercetătorii au descoperit că demența poate fi detectată cu mulți ani înainte de a putea fi diagnosticată

Descoperirile fac acum posibil screeningul pacienților care se califică pentru tratament medical pentru a le reduce riscul de demență. Mai mult, noile tratamente au potențialul de a deveni mai disponibile pe scară largă pentru studiile clinice.

Detectarea demenței

Studiul a fost publicat în Alzheimer‘s & Dementia: The Journal of the Alzheimer’s Association. Cercetătorii au folosit informații din baza de date Biobank din Marea Britanie pentru a căuta deficiențe legate de demență, inclusiv rezolvarea problemelor și reamintirea numerelor.

„Când ne-am uitat înapoi la istoriile pacienților, a devenit clar că aceștia prezentau o anumită afectare cognitivă cu câțiva ani înainte ca simptomele lor să devină suficient de evidente pentru a determina un diagnostic”, a declarat autorul studiului, Nol Swaddiwudhipong.

„Deficiențele au fost adesea subtile, dar în mai multe aspecte ale cogniției”, a adăugat Swaddiwudhipon. „Acesta este un pas pentru ca noi să fim capabili să examinăm persoanele care prezintă cel mai mare risc – de exemplu, persoanele de peste 50 de ani sau cei care au hipertensiune arterială sau nu fac suficiente exerciții fizice – și să intervenim într-un stadiu mai puțin avansat pentru a-i ajuta să-și reducă riscul dezvoltării acestei boli.”

Dezvoltarea bolii

Baza de date pe care s-au bazat cercetătorii de la Cambridge conținea și informații despre memorie, timpii de reacție și pierderea în greutate. Prin urmare, cercetătorii au putut determina dacă au existat semne de demență pe baza momentului în care datele au fost colectate pentru prima dată, cu aproximativ cinci până la nouă ani înainte de diagnosticarea lor.

Unele dintre tendințele și semnele pe care cercetătorii le-au descoperit au fost că persoanele care aveau mai multe șanse să dezvolte Alzheimer aveau mai multe șanse să fi căzut în decurs de 12 luni de la aflarea diagnosticului.

Mai mult, pacienții care au dezvoltat boala au avut probleme cu rezolvarea problemelor, timpii de reacție și memoria prospectivă. Pentru fiecare condiție analizată de oamenii de știință, starea de sănătate precară a fost întotdeauna raportată, uneori cu ani înainte de diagnostic, Fox News.