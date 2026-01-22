CEO-ul Nvidia, la Davos: Europa poate deveni lider global în domeniul roboticii alimentate de AI

Europa se află în fața unei șanse unice, care apare „o dată într-o generație”, de a deveni lider global în domeniul roboticii alimentate de inteligența artificială, datorită bazei sale industriale „incredibil de puternice”, a afirmat Jensen Huang, CEO-ul Nvidia, la Forumul Economic Mondial de la Davos, potrivit CNBC. Potrivit acestuia, regiunea traversează un moment unic, în care poate îmbina capacitățile industriale tradiționale cu progresele rapide și spectaculoase ale inteligenței artificiale.

Huang a explicat că această tranziție le oferă europenilor șansa de a trece direct peste epoca software-ului, dominată în ultimele decenii de Statele Unite.

„Poţi acum să îmbini capabilităţile industriale şi de producţie cu inteligenţa artificială, iar asta te aduce în lumea AI fizice, în lumea roboticii”, a spus el.

Interesul pentru roboții autonomi a crescut semnificativ în ultimii doi ani, pe măsură ce modelele avansate de inteligență artificială au extins posibilitățile de utilizare în industrie. Companii europene de renume, precum Siemens, Mercedes-Benz Group, Volvo și Schaeffler, au anunțat recent programe și parteneriate în domeniul roboticii.

În același timp, giganții tehnologici accelerează dezvoltarea: Elon Musk susține că 80% din valoarea Tesla va fi generată de robotul umanoid Optimus, Google DeepMind a lansat modele AI pentru robotică, iar Nvidia și Alphabet au inițiat colaborări pentru dezvoltarea de AI aplicată în lumea fizică.

Industria roboticii a atras investiții record în 2025, cu finanțări totale de 26,5 miliarde de dolari, conform Dealroom. Huang a avertizat însă că Europa trebuie să gestioneze cu atenție problema energiei, pentru a nu pierde ritmul în competiția globală, având în vedere că costurile energetice rămân printre cele mai ridicate din lume.

„Este destul de clar că trebuie să vă concentraţi pe creşterea capacităţii energetice pentru a investi în infrastructură, astfel încât să puteţi dezvolta un ecosistem bogat de AI aici, în Europa”, a spus el.

Declarațiile lui Huang au venit la o zi după ce Satya Nadella, CEO-ul Microsoft, a subliniat că prețul energiei va fi „factorul decisiv” în determinarea țărilor care vor câștiga cursa AI. Huang a adăugat că dezvoltarea infrastructurii pentru inteligența artificială va continua într-un ritm rapid. El a adăugat că AI a generat „cea mai amplă expansiune a infrastructurii din istoria omenirii”, menționând că investițiile actuale se ridică deja la câteva sute de miliarde de dolari și că în viitor vor fi necesare trilioane pentru continuarea dezvoltării.

„AI a declanşat cea mai mare dezvoltare de infrastructură din istoria omenirii. Suntem deja la câteva sute de miliarde de dolari, iar trilioane vor trebui construite”, a mai spus CEO-ul Nvidia.