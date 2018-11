Ce-i leagă în anul CENTENAR pe Regele MIHAI şi CEAUŞESCU

Personalitatea cu cel mai mare impact pozitiv asupra românilor în ultimii 100 de ani este Regele Mihai, urmat de fostul dictator comunist Nicolae Ceauşescu.





Aproape jumătate dintre români consideră ca perioada interbelică (1918-1938) a fost cea mai benefică din ultimii 100 de ani pentru România, arata un studiu realizat pentru postul de televiziune History.

Astfel, potrivit participanților la studiu, cele mai benefice perioade din istoria României sunt perioada interbelică (42% dintre respondeţi) şi cea comunistă din 1968 și până la Revoluția din decembrie 1989 (18,2%). Doar 11,6% dintre români consideră perioada 2007 și până în prezent ca fiind cea mai benefică, iar procentul este şi mai mic pentru perioada de pre-aderare la Uniunea Europeană, 1989-2007 (7,8%).

„Studiul arată puterea miturilor istorice şi efectele selective ale memoriei sociale. Recenta moarte a Regelui Mihai de Romania probabil ca l-a propulsat pe acesta in fruntea clasamentului. In plus, larga convergenta a politicienilor si analistilor spre imaginea acestuia ca simbol al neamului face deloc surprinzatoare alegerea respondentilor. Mitul perioadei interbelice, a varstei de aur a Romaniei, persista si el, ajutat de faptul ca niciunul dintre respondenti nu a trait in acea perioada, iar istoria populara este inca departe de a fi demontata sau modulata de istoria academica”, comenteaza antropologul Radu Umbres.

În clasamentul personalităților care au avut un impact pozitiv asupra vieții românilor din 1918 până în prezent, Regele Mihai este indicat într-o proporţie covârşitoare (41,7%), însă este urmat de Nicolae Ceaușescu, cu peste o cincime dintre voturi (21%). În timp ce alte personalităţi au întrunit mai puţin de 10% dintre voturi (Iuliu Maniu – 9,7%, Corneliu Coposu – 5,1%, Gheorghe Gheorghiu Dej – 3,4%, Ion Iliescu - 1.8%), peste 11% dintre români au preferat să nu nominalizeze o anumită persoană.

În anul Centenarului, 41,9% dintre români consideră Marea Unire ca fiind evenimentul istoric din ultimii 100 de ani cu cel mai mare impact pozitiv asupra ţării. Un număr similar de respondenţi indică, însă, alte două evenimente - Revoluția din decembrie 1989 (22,8%) și Aderarea la UE (20,4%). Doar 3,8% dintre români cred că instaurarea comunismului a avut un efect benefic asupra ţării.

Pe de altă parte, peste o cincime (21,3%) dintre români sunt de părere că migrația în UE este evenimentul economic din ultimii 100 de ani cu cel mai mare impact pozitiv asupra societății românești. Pe următoarele două locuri se situează restituirea pământului colectivizat și a proprietăților expropriate (18,3%) și privatizarea și tranziția la economia de piață (17,1%). În acelaşi timp, un procent semnificativ (14,5%) consideră industrializarea în socialism ca fiind evenimentul economic cel mai benefic din ultimii 100 de ani.

Studiul a fost realizat de către compania iSense Solutions pentru HISTORY România, pe un eșantion reprezentativ de 1.051 de respondenți, din mediul urban, cu vârsta cuprinsă între 16-65 de ani. Prin acesta, postul de televiziune sărbătorește 100 de ani de la Marea Unire.

