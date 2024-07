EVZ Special Centenar Hugo Boss, de la uniforme naziste la un brand de succes







Hugo Boss, de la uniformele temuților naziști din SS la un brand de succes ajuns la centenar. Casa producătoare germană se bate și azi în topul mondial.

Astăzi, piesele vestimentare de la Hugo Boss sunt râvnite de orice bărbat care se respectă. Dar oare cum s-a născut brandul Hugo Boss și pentru cine au fost croite hainele speciale?

Hugo Boss - ucenic la țesătorie, afaceri cu lenjerie

Hugo Boss, pe numele său complet Hugo Ferdinand Boss s-a născut în Wurtenberg, la 8 iulie 1885, în Imperiul German - Al Doilea Reich, la Metzingen. Astăzi, aici este sediul companiei Hugo Boss AG. Văzuse lumina zilei ca al cincilea copil din familia unui negustor de lemjerie și țesături Heinrich Boss. Și-a efectuat stagiul militar în intervalul 1903-1905 unde a realizat cât de importantă era calitatea uniformelor și altor efecte militare.

A ucenicit la Kostanz, la o manufactură de postav, iar din 1908, a moștenit afacerea familiei. Primul Război Mondial l-a acaparat în 1914, fiind lăsat la vatră caporal. La 6 ani după război, în anul în care Germania de la Weimar primea prima concesie, Planul Daves (1924) pentru reeșalonarea datoriilor, Hugo Boss profită. Conform Tratatului de la Versailles, Germania nu mai trebuia să aibă decât o armată redusă. Rămânea însă deschisă calea pentru fabricarea de uniforme pentru șoferi, taximetriști, poștași, personal medical, pompieri, polițiști. Așa se face că din 1924, Hugo Boss devine producător de uniforme.

Membru al NSDAP încă de la începuturile partidului nazist

Hugo Boss simte șansa în aer, o dată cu apariția NSDAP condus de Adolf Hitler. După ce Planul Young anulează datoriile Germaniei, Hugo Boss se apropie de NSDAP și se înscrie în 1931. Va fabrica uniformele formațiunii paramilitare Sturm Abteilung SA, conduse de Ernst Rohm. După Noaptea Cuțitelor Lungi din 1934, adică eliminara SA, noua formațiune militară, Schutz Staffel (SS) are și ea nevoie de uniforme.

Hugo Boss - legenda uniformelor SS. Ultimii ani de viață

Contrar legendelor urbane care circulă, nu Boss a desenat uniformele SS. El doar le-a fabricat fiindcă avea experiența producerii de uniforme încă din 1924. Karl Diebitsch și Walter Heck au fost proiectantul, respectiv desenatorul modelelor. Ei nu au fost niciodată angajații lui Hugo Boss. Hugo Boss a fabricat și uniformele organizației de tineret a NSDAP, Hitlersjugend, conduse de Baldur von Schirach.

După război, s-a descoperit că la aceste uniforme, pe lângă angajați au lucrat și 180 de prizonieri din lagăre. 140 erau polonezi și 40 erau francezi. În 1999, compania Hugo Boss AG și-a cerut public scuze.

Boss a fost considerat colaboraționist nazist de top și, evident, a primit interdicție să mai aibă fabrică, drept de vot sau să aibă alte afaceri. Totuși, s-a învârtit cum a putut și și-a schimbat statutul în cel de „Mitlaufer” (profitor), ceva în genul „quisling” din Norvegia. Asta însemna că pedeapsa și privațiunile erau ceva mai mici decât în cadrul marilor colaboraționiști.

Antreprenorul a murit pe 9 august 1948. la Wurtenberg-Hohenzollern, când împlinise 63 de ani. Ginerele său Eugen Holy a putut relua afacerea cu fabricația de uniforme mai ales că zona era în partea aliată a Zonelor de Ocupație ale Germaniei, care din 1949 vor forma RFG.

O afacere de peste un miliard de euro

La fel ca și BMW sau Adidas, branduri germane care au și un trecut nazist. Hugo Boss a rămas un brand de succes. Activele companiei depășeau la momentul crizei din 2010, 1, 3 miliarde de euro, având peste 9400 angajați. Marca Hugo Boss aparține azi Valentino Fashion Group.

Hugo Boss are peste 6000 puncte de vânzare în peste 100 state ale lumii. Are peste 350 magazine proprii și peste 1000 de magazine care au regim de franciză. Chiar dacă azi, compania are același sediu de un secol la Metzingen în Germania, compania are facilități de producție în SUA, Turcia, Polonia, Italia și Franța.

Așadar, dacă veți călători la Cleveland, Izmir, Radon, Morrovalle, veți putea vedea fabricile Hugo Boss.

Sursa foto: Arhivă