Nicole Cherry a devenit cunoscută datorită hitului „Memories”, iar de atunci s-a transformat într-o senzație a muzicii românești. Acesta este probabil și motivul pentru care a început să apeleze la modificări estetice de la o vârstă destul de fragedă.

„Mama a făcut celulită de tânără”

Are doar 20 de ani, dar are deja celulită, spune ea. Tocmai de aceea, „Cireșica” face mult sport și merge foarte des la tratamente corporale, menite să lupte cu această problemă care îi dă mari bătăi de cap încă de pe acum. Artista a spus că o moștenește în această privință pe mama ei, care a făcut celulită de tânără.

„În gena mea există această celulită. Tocmai de aceea, încerc cumva să am grijă să nu mai existe deloc și să o țin sub control. Momentan, e foarte bine. Fac foarte multe eforturi. Dacă nu ai grijă de tine și nu ești constantă în activitățile pe care le faci pentru a arăta bine, se observă. Eu știu că dacă fac o pauză, nu e bine pentru mine. De asta merg așa des la tratamente corporale, plus că îmi și place”, a declarat artista pentru Viva.

A așteptat vârsta necesară pentru a-și opera sânii

Artista a fost dintotdeauna complexată de acest aspect al corpului ei și cu toate că au existat persoane care au criticat decizia ei de a-și mări bustul, părinții au fost cei care au susținut-o de la început. „Mama ştia. Am aşteptat să am o vârstă cât de cât ok. Toţi ştiau că am nevoie. Toată lumea mă ştia pe mine. Am făcut-o pentru corpul meu.

Chiar a fost o nevoie ca să mă simt ok cu mine şi, ca să fiu sinceră, mi-am dorit să pot să port o rochie cu spatele gol”, a declarat Nicole Cherry. Chiar dacă pare de necrezut, aceasta nu este prima intervenție estetică la care a apelat Nicole de-a lungul timpului. În urmă cu câteva luni, cântăreața a luat pe toată lumea prin surprindere atunci când a hotărât să apeleze la ajutorul medicului estetician pentru a scăpa de gușă.

În ceea ce privește alte intervenţii estetice, Nicole Cherry nu se dă înapoi şi nici nu este împotriva lor. Tânăra cântăreață consideră că aceste operaţii sunt în regulă atâta timp cât sunt necesare și te fac să te simți bine în propriul corp.

Te-ar putea interesa și: