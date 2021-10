Celebrul Costel din „La bloc” s-a reinventat în pandemie. Pe ce cale a ales să meargă îndrăgitul actor

Pandemia a stricat planurile tuturor, iar actorii au fost grav afectați după ce sălile de spectacol s-au închis. Dragoș Moștenescu a declarat că vede viața cu optimism și a lansat în primăvară un serial online despre familie.

„Este o mini serie numită THE MOs (Moşteneştii)’ despre o familie mare – a mea – ce trăieşte cu toţi membrii ei în casă 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână. Tema nu e neapărat legată de situaţia dramatică de acum, dar speculează conjuncturile”,, a declarat actorul pentru Click!

Actorul crede că online-ul este viitorul

„Am avut spectacole cu show-ul meu All Aboard! – o comedie muzicală tip one-man-show, cu pian live pe scenă, spectacol care a fost foarte bine primit de criticii din UK şi programat anul trecut pentru 23 de reprezentaţii la Edinburgh Festival, cel mai mare festival de arte din Europa. Însă, acum toată industria de divertisment este adormită, ca să mă exprim frumos. Doar online-ul mai funcţionează în această perioadă.’, a mai declarat Dragoș, referindu-se la perioada actuală, în care pandemia COVID-19 a stricat planurile.

Pe lângă activitatea în online, actorul este profesor de muzică la o școală din UK, ajungând chiar să ia parte la o emisiunea de Crăciun difuzată de un post de radio .

‘În perioada asta de pauză în ceea ce privește show-urile live predau muzică, actorie. Mai fac cursuri și pentru profesori de mate, engleză, fizică, pentru că mă pricep și la asta. Dar în principal, predau teorie muzicală, pian și actorie pentru copii și adulți. Acum pun un musical scris de mine pentru copiii între 12 și 14 ani. Am intrat și în studio și am făcut două colinde. Nu ne lăsăm, nu stau și sperăm la un 2021 mai bun. Chiar ieri am trimis la două radiorui private din UK și le-a plăcut’, a spus Dragoș Moștenescu în cadrul unei emisiuni TV.

Vedeta a povestit că nu se aștepta că cei mici să se adapteze atât de bine la mutarea într-o altă țară.

„Luca are 12 ani şi e în clasa 7-a (a cincea după sistemul românesc), iar fetele, gemenele Elena şi Ana, sunt a şasea (a patra după sistemul românesc) şi pot spune că s-au integrat rapid şi foarte bine.’, spune actorul.