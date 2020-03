Matei Dima, cunoscut în showbiz drept BRomania, a făcut show în mediul online, postând video-uri realizate împreună cu mama sa. Au fost, până la un moment dat un cuplu de succes. Sute de mii de români urmăreau cu sufletul al gură fiecare postare. Apoi, brusc. Toate s-au schimbat. De o vreme femeia nu mai apare.

Într-un final, BRomania a mărturisit ce s-a întâmplat. ”Mama a semnat cu un agent foarte important și ultima oară când i-am scris să facem un sketch mi-a zis să-i contactez agentul. Și i-am zis: wow, credeam că suntem același sânge”, a dezvăluit, amuzat, Matei Dima, pentru libertatea.ro.

„Adevărul e următorul: pe cât de mult îi place să filmeze, pe atât de mult îi displace când postez. Adică se simte așa, pusă sub atenția tuturor oamenilor, și știi că în online oamenii sunt răi. Într-o perioadă îmi spunea mereu ce scriu oamenii despre ea. Degeaba am încercat eu să-i explic că nu trebuie să o intereseze astfel de lucruri.

N-a suportat foarte mult chestia asta și am acceptat. I-am mulțumit enorm pentru tot ce a făcut până acum. Putem să luăm o pauză”, a mai povestit Matei, pentru aceeași sursă.

Cunoscut sub numele Bromania, și având studii și exepriență de regizor, Matei Dima e celebru datorită show-urilor de stand up, vine-urilor şi sketchurilor în care vedetele din showbizz-ul autohton i-au fost personaje. A depăşit un milion de urmăritori pe Facebook. Actor de meserie, este câştigătorul primei ediţii de Youtube Music Awards la categoria Innovation of the Year cu videoclipul făcut pentru Destorm („See Me Standing”), un cântăreţ de muzică rap.

