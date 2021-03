Trupa din Sardinia a obţinut şase puncte uriaşe în ultimele două etape din Seria A, iar Răzvan Marin s-a aflat, de fiecare dată, printre remarcaţii roş – albaştrilor. Românul, împrumutat la Cagliari de olandezii de la Ajax Amsterdam, a avut o contribuţie semnificativă şi în succesul de ieri seară al echipei lui Semplici şi a fost lăudat de celebra Gazzetta dello Sport.

Jurnaliştii din „Cizmă” au fost plăcut impresionaţi de centrările de calitate ale fiului lui Petre Marin, precum şi de efortul fizic pe care l-a depus acesta pe parcursul tuturor celor nouăzeci de minute ale întâlnirii de pe „Sardegna Arena”, cu Bologna.

„Răzan Marin creşte din ce în ce mai mult de la meci la meci. Jucătorul român aleargă mulţi kilometri şi este, de asemenea, foarte eficient la cornerele şi la celelate faze fixe pe care le execută. Una dintre aceste lovituri de la colţ a adus victoria lui Cagliari în confruntarea cu Bologna” au descris ziariştii de la Gazzetta dello Sport evoluţia mijlocaşului central de 1,74 metri, pe care l-au punctat cu nota şapte.

Semplici crede în salvarea de la retrogradare

Încântat, în special, de modul în care s-au apărat elevii săi, antrenorul principal al lui Cagliari, Leonardo Semplici, e încrezător că Răzvan Marin şi ceilalţi coechipieri ai săi au forţa necesară pentru a evita retrogradarea pe cea de-a doua scenă fotbalistică italiană.

„Jucătorii noştri au fost grozavi în această partidă. Echipa creşte atât din punct de vedere al jocului, cât şi din punct de vedere al moralului. Suntem încrezători că putem ieşi din situaţia delicată în care ne aflăm în clasament” a declat, sigur pe el, tehnicianul de 53 de ani, care are un procentaj de 100% pe banca formaţiei din Sardinia, cu şase puncte din tot atâtea posibile.

Mihajlovic, deloc impresionat de Cagliari

Extrem de dezamăgit de rezultatul final afişat pe tabela de marcaj, de pe „Sardegna Arena”, antrenorul oaspeţilor, sârbul Sinisa Mihajlovic, a pus succesul grupării lui Răzvan Marin pe seama erorilor comise de echipa sa.

„Ei au marcat din singurul mod în care o puteau face, dintr-o fază fixă. A fost un meci de zero la zero. Nu ei au câştigat, ci noi am pierdut. Nu am avut destulă determinare şi am avut aşteptări mult mai mari de la atacanţii noştri” a analizat Mihajlovic desfăşurarea disputei de ieri seară.