„Se uită la mine. Am fobie. Nu le pot suporta […] Nu mai ies din casă, vă zic sincer. Se uită în ochii mei. Mi-e foarte frică de ele”, a scris Lidia, pe Instagram, unde a postat și o fotografie cu micul „intrus”.

Lidia Buble s-a luptat cu depresia

„Am avut un soi de depresie la începutul carierei. Când am devenit persoană publică am aflat că am nasul mare. Eu până atunci n-am ştiut, că nimeni nu îmi spunea. Eu nu aveam nicio frustrare, dar nu exista emisiune la care să merg sau poză pe care să o postez unde să nu mi se spună de nas. La un moment dat mi-a zis cineva şi pe stradă „Năsoaso, tu nu vezi cum arăţi? Ce urâtă eşti! Chiar nu-ţi permiţi să-ţi faci o operaţie?” Pur şi simplu nu mai puteam cu răutatea. Mă uitam în oglindă şi mă simţeam foarte prost. Mă întrebam dacă sunt chiar atât de urâtă. Eu sunt un om credincios şi îmi plac lucrurile naturale aşa că nici nu s-a pus problema să mă operez”, a povestit Lidia la emisiunea „De vorbă cu Ana”.

