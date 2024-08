Monden Cântăreața Lily Allen, pusă la zid de fani. Comentariul care a stârnit un val de critici







Cântăreața și compozitoarea Lily Allen se apără în online pe fondul controversei stârnite de comentariile sale recente. Aceasta a spus că a returnat un câine adoptat după ce acesta a mâncat pașapoartele familiei sale. „Nu am fost niciodată acuzată de maltratarea unui animal și toată această săptămână mi s-a părut foarte dureroasă”, a spus Allen pe Instagram duminică.

Săptămâna stresantă a lui Allen a pornit de la un episod al podcastului său, „Miss Me?” de joi. Aceasta a dezvăluit că a adoptat un câine în timpul pandemiei Covid-19 „dar apoi mi-a mâncat pașaportul și așa am dus-o înapoi la adăpost”, a spus aceasta.

Reacții negative în online

Dezvăluirea lui Allen a generat unele reacții negative online. Mai multe publicații au scris articole despre comentariile sale. Acest val de comentarii a determinat-o pe cântăreață să posteze duminică o explicație pe Instagram. Aceasta a catalogat reacțiile internauților drept „o înșiruire deliberată și distorsionată de citate menite să înfurie oamenii”.

Ea a menționat în podcastul de joi că cățelușa, Mary, „a fost un câine foarte rău crescut”. „Am încercat din răsputeri cu ea, dar pur și simplu nu a mers. Iar pașapoartele au fost picătura care a umplut paharul, ca să spun așa” a spus Allen. În poveștile sale de pe Instagram de duminică, ea a subliniat că acesta este un detaliu pe care multe tabloide nu l-au citat în articolele lor.

„Am primit câteva mesaje cu adevărat abominabile, inclusiv amenințări cu moartea. Unele dintre cele mai dezgustătoare comentarii au fost pe online, pe toate canalele mele de socializare. Nu sunt deloc surprinsă, pentru că exact asta sunt menite să facă aceste articole”, a scris Allen. „Sunt bine, dar au fost câteva zile foarte grele care m-au afectat pe mine și pe familia mea” a spus cântăreața.

Probleme în familie

Povestea a apărut inițial când ea i-a spus co-prezentatorului invitat al podcastului, Steve Jones, că familia ei ar putea adopta un cățeluș de rasă Chihuahua. Apoi i-a povestit despre Mary. Jones a întrebat-o dacă se simte pregătită pentru angajamentul de a-și lua un câine împreună cu soțul ei, starul David Harbour din „Stranger Things”.

Allen a spus că Mary i-a mâncat pașaportul, precum și pe cele ale celor două fiice ale sale, Ethel, 12 ani, și Marnie, 11 ani. Înlocuirea acestora a fost „un coșmar logistic absolut”, a spus ea. Ceea ce a făcut ca copiii ei să amâne vizita la tatăl lor în Anglia timp de patru sau cinci luni. „Pur și simplu nu mă puteam uita la ea. Mă gândeam: Mi-ai distrus viața”, a adăugat ea râzând.

Explicații pe Instagram

În poveștile sale de pe Instagram de duminică, Allen a povestit că a adoptat-o pe Mary de la un adăpost din New York. Chiar dacă „a iubit-o foarte mult”, a scris ea, familia ei s-a luptat să se adapteze. Au apărut probleme cu „anxietatea de separare destul de severă” pe care Mary a dezvoltat-o.

Câinele nu putea fi lăsat singur mai mult de 10 minute. Familia ei apela la un specialist în comportament de la adăpost care avea grijă de Mary atunci când erau plecați. „După multe luni și multe deliberări, toată lumea a fost de acord. Casa noastră nu era cea mai potrivită pentru Mary. Persoana cu care a fost relocată era cunoștință de-a noastră. A adoptat-o la câteva ore după ce am dus-o înapoi la adăpost. Nu puteam satisface nevoile lui Mary. Iar fericirea și bunăstarea ei au fost esențiale în luarea acestei decizii, oricât de dificilă ar fi fost”, a explicat cântăreața.

Allen a declarat că a adoptat în mod constant câini abandonați încă din copilărie. De asemenea, se consideră „destul de bună la stabilirea nevoilor unui câine”.

Organizația pentru drepturile animalelor

În postările din online, ea a etichetat, People for the Ethical Treatment of Animals. Aceasta a mulțumit sarcastic grupului non-profit pentru drepturile animalelor. Potrivit acesteia, organizația a adăugat „paie pe foc” în acest scandal.

Organizația a distribuit săptămâna trecută o postare pe Instagram cu o fotografie a lui Allen și titlul „Lily Allen și-a abandonat câinele la adăpost pentru că i-a mâncat pașaportul”. „În timp ce puteți obține pașapoarte noi, Mary poate petrece luni de zile în adăpost în așteptarea unei noi familii. Dacă este suficient de norocoasă să găsească una”, a declarat organizația în postarea sa.

În postare, organizația spune că i-a trimis lui Allen un cățeluș mecanic de jucărie. „Nu necesită niciuna dintre grijile, răbdarea sau angajamentul de care are nevoie un câine adevărat” a scris organizația în postare, conform NBC .