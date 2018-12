CELE MAI VIRALE videoclipuri de pe YOUTUBE în 2018! Nu ai voie SĂ LE RATEZI!

YouTube a dezvăluit cele mai în trend videoclipuri ale anului 2018. Clipurile au strâns sute de milioane de vizualizări și sunt fie lacrimogene, fie comice.





1. To Our Daughter

Pe primul loc este un mini-documentar despre sarcina lui Kylie Jenner, fost model american, în prezent realizator de televiziune. Clipul a fost filmat de prietenul ei, Travis Scott.

2. Real Life Trick Shots 2 | Dude Perfect

Dude Perfect este un grup american de divertisment sportiv din Texas, alcătuit din gemeni Coby și Cory Cotton, Garrett Hilbert, Cody Jones și Tyler Toney, toți dintre care sunt foști jucători de baschet și colegi de cameră de la Universitatea Texas A & M. Membrii grupului dețin numeroase înregistrări ale Guinness World Records. Videoclipurile lor YouTube au obținut peste 6,8 miliarde de vizualizări totale, iar canalul lor emblematic, "Dude Perfect", are peste 37 de milioane de abonați la data de 15 decembrie 2018. Canalul este cel de-al 8-lea canal cel mai abonat în ansamblu, cel mai cel mai abonat canal din Statele Unite și cel de-al doilea canal sportiv cel mai abonat pe YouTube.

3. We broke up

Cel de-al treilea videoclip, "We Broke Up", îi prezintă pe Liza Koshy și David Dobrik, două superstaruri de pe rețelele de socializare, care anunță și discută despre despărțirea lor.

4. Walmart yodeling kid

În cel de-al patrulea loc este un videoclip al unui copil care cântă în stil yodeling într-un magazin Walmart. A făcut peste 60 de milioane de vizualizări.

5. Do You Hear "Yanny" or "Laurel"? (SOLVED with SCIENCE)

Unii aud Yanny, allții Laurel. Unnul dintre cele mai controversate videoclipuri ale anului.

Lista cu cele mai vizionate videoclipuri din 2018 conține, culmea, numai filmulețe educative:

Locul 1: 831,275,614 vizualizări:

Locul 2: 589,817,995 vizualizări:​

Locul 3: 546,305,103 vizualizări:​

