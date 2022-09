Cele mai spectaculoase filme cu Paul Walker. „Simt că el este încă aici. Râsul lui. Zâmbetul și spiritul lui frumos”

Paul Walker a fost unul dintre cei mai îndrăgiți actori din lume. Cu toate astea, el a murit într-un accident, din cauza vitezei. Ieri, 12 septembrie, vedeta ar fi împlinit 49 de ani, iar filmele lui au fost urmărite de fanii din toată lumea, printre ele se numără:

Rolul lui Paul Walker din Brick Mansions

În Detroit, într-un prezent distorsionat, case abadonate ce adăpostesc cei mai periculoși criminali. E cartierul cu case sociale locuite acum de cei mai răi dintre cei răi, Brick Mansions. Incapabile să țină sub control violențele, autoritățile au închis cartierul cu un zid, sub pretextul că ar proteja restul orașului de locuitorii din Brick Mansions, degenerați care își fac singuri legea.

În Brick Mansions doar cel mai puternic supraviețuiește. În această comunitate dură, șeful e Tremaine, baronul drogurilor, interpretat de RZA. După un ultim jaf, drumurile lui se întretaie cu cele ale polițistului sub acoperire Damien Collier. De fapt, cei doi au ceva de împărțit din trecut, iar granița dintre justiție și răzbunare poate fi foarte ușor de trecut.

Hours

În New Orleans, chiar înainte ca uraganul Katrina să lovească, o femeie însărcinată naște prematur. Femeia moare, iar copilul este în stare critică și este pus într-un incubator. Când uraganul lovește, pana de curent nu ocolește spitalul, iar pacienții și personalul sunt forțați să plece. Tatăl copilului rămâne, știind că bebelușul nu ar supraviețui unei mutări. Problema este că generatorul care alimentează incubatorul trebuie repornit o dată la câteva minute, iar bărbatul trebuie să reziste până când cineva se va întoarce să-i ajute.

Seria Fast and Furious i-a adus cea mai mare popularitate lui Paul Walker. Două bande rivale luptă pentru supremația străzilor din Los Angeles. Un polițist este infiltrat printre ei …multă acțiune inserată între curse ilegale de mașini. Se leagă o prietenie pe viață între ei, dar și multe probleme.

Ce spune fiica lui Paul Walker

Meadow Walker, fiica lui Paul Walker, a transmis fanilor un mesaj în ziua în care tatăl ei ar fi împlinit 49 de ani. Fotomodelul în vârstă de 23 de ani a accesat Instagram pentru a împărtăși o fotografie cu ea și tatăl ei, precum și pentru a atrage atenția asupra fundației caritabile a actorului din The Fast and the Furious.

View this post on Instagram A post shared by Meadow Walker Thornton-Allan (@meadowwalker)

„La mulți ani celui mai bun prieten și sufletului meu geamăn. Te iubesc pentru totdeauna și mi-e dor de tine în fiecare zi”, a scris Meadow în dreptul diapozitivului de fotografii. „Noile modele @paulwalkerfdn au ieșit astăzi pentru a te sărbători! Fă bine, fii bun.”

Și colegii din Fast and Furious au avut un mesaj pentru fanii actorului. „Găsesc astea pe telefonul meu și simt că el este încă aici. Râsul lui Paul. Zâmbetul și spiritul lui frumos”, a legendat Jordana videoclipul. De asemenea, ea a făcut apel la fani să sprijine fundația sa, adăugând: „Alăturați-vă mie pentru a-i sărbători ziua de naștere astăzi, onorând fundația @paulwalkerfdn . Faceți bine. Fiți buni. Link în biografia mea pentru a cumpăra”, a scris colega sa, Jordana Brewster, potrivit etonline.com.