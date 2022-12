Cele mai sănătoase fructe de sezon. Beneficiile neștiute ale mandarinelor

Mandarinele, la fel ca și restul citricelor sunt bogate în vitamina C. Aceste fructe conțin însă și fibre, dar și o cantitate mare de flavonoide. În plus, nu îngrașă. O mandarină are mai puțin de 40 de calorii.

Cel mai bine este să le consumați ca atare. Le curățați și le mâncați. Dacă alegeți să faceți suc de mandarine trebuie să țineți cont de pentru o jumătate de pahar aveți nevoie de cel puțin patru mandarine și automat veți consuma o cantitate mai mare de zaharuri.

Aliat al sistemului imunitar

Mandarinele sunt recomandate în special în sezonul rece, deoarece întăresc sistemul imunitar și ajută organismul să lupte mai eficient împotriva anumitor tipuri de infecții. În plus, o mandarină pe zi poate scădea colesterolul.

Pe lângă vitamina C, mandarinele conțin din belșug și vitamina A care ajută la întărirea firului de păr, dar menține și sănătatea unghiilor. În plus, sunt bogate în antioxidanți și pot reduce anumite inflamații din organism, potrivit revistei Better with Health.

Multe beneficii

Datorită vitaminelor pe care le conține, acest fruct poate ajuta și la îmbunătățirea vederii. Ajută și absorbția fierului în organism în cazul persoanelor care suferă de anemie și iau tratament medicamentos.

Mandarinele sunt recomandate și celor care fac sport, deoarece previn deshidratarea care poate apărea în cazul efortului fizic susținut. Ca și multe alte citrice, mandarinele conțin potasiu și sunt recomandate persoanelor care suferă de hipertensiune arterială.

Aceste fructe sunt bogate în fibre și ajută digestia. Persoanele care suferă de cosntipație pot consuma trei-patru mandarine pe zi, potrivit doctorulzilei.ro.

Au și contraindicații

Mandarinele sunt sănătoase, dar conțin o cantitate mare de fructoză. Diabeticii nu trebuie să le cumsume în cantitate mare. Pot gusta însă câteva o mandarină la două zile. Ca și restul citricelor, mandarinele sunt acide și pot cauza dureri de stomac persoanelor care suferă de gastrită sau ulcer.

