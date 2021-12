Cele mai mortale filme din istoria cinematografiei. În fiecare peliculă au existat sute de victime, publicul a fost în delir

Există filme de acțiune în care scenariștii s-au întrecut pe ei înșiși. Victimele au căzut în stânga și în dreapta, au murit pe capete, conform narațiunii. Despre unele dintre aceste pelicule se poate spune că au fost unele „cu adevărat” mortale. E greu de făcut o ierarhie la acest capitol, al numărului actorilor care „au murit” în filme, dar iată câteva dintre producțiile unde se poate vorbi despre o exagerată vărsare de sânge.

Stăpânul inelelor din 2003, cel mai mortal film realizat vreodată

Stăpânul inelelor: Întoarcerea regelui (2003) – 836 de morți. Este cel mai mortal film realizat vreodată! Este vorba despre ediția extinsă a filmului Return of the King, care are peste patru ore. Patru ore! Imaginați-vă ce măcel ar putea face John Rambo, John McClane, John Matrix sau orice alt erou de acțiune cu numele de John în acest interval de timp!

Fiind punctul culminant al trilogiei cinematografice „Stăpânul inelelor”, „Întoarcerea regelui” prezintă scene de luptă cu adevărat epice. Toate personajele au șansa de a străluci în timp ce măcelăresc peste 500 de orci și Uruk-Hai.

Și totuși, socotelile individuale sunt relativ modeste: Aragorn (Viggo Mortensen) are 17 morți, Legolas (Orlando Bloom) și Gandalf (Ian McKellen) au câte 11 morți, Eowyn (Miranda Otto) ucide 9 adversari (inclusiv pe Regele Vrăjitoarelor, care nu poate fi ucis de niciun om), în timp ce războinicul pitic Gimli (John Rhys-Davies) are doar 5 morți.

Regatul cerului și 300 – Spartanii se află și ele pe podium

Regatul cerului (2005) – 610 morți. În 2005, Ridley Scott a regizat Kingdom of Heaven, o ambițioasă epopee istorică plasată în timpul cruciadelor. În acest film, îl urmărim pe fierarul medieval Balian (Orlando Bloom), care pornește într-o călătorie în Țara Sfântă. Acolo, regele Balduin al IV-lea (Edward Norton) se străduiește să mențină o pace fragilă între creștini și musulmani. Cu toate acestea, o facțiune condusă de Raynald de Châtillon (Brendan Gleeson) și Guy de Lusignan (Marton Csokas) lucrează din greu pentru a reaprinde ostilitățile cu sultanul Saladin (Ghassan Massoud).

Kingdom of Heaven (2005) prezintă scene de luptă medievale spectaculoase, inclusiv apărarea fortăreței Kerak (47 de morți), bătălia din deșert (103 morți) și asediul final al Ierusalimului (peste 300 de morți). Nici Balian, interpretat de Orlando Bloom, nu pierde timpul, omorând 40 de oameni de-a lungul filmului. Excluzând miile de cadavre care sunt practic imposibil de numărat, obținem totuși un număr impresionant de 610 crime.

300 – Spartanii (2007) – 600 de morți. 300 nu este cu adevărat un film istoric despre Bătălia de la Termopile, care a avut loc în anul 480 î.Hr. Este mai degrabă un spectacol de sabie și vrăjitorie, completat cu monștri și acțiune exagerată care l-ar face pe Conan Barbarul să plângă de bucurie.

În timp ce eroii macho conduși de regele Leonidas (Gerard Butler) le provoacă morți sângeroase persanilor, grotesc de deformați, conduși de regele-zeu Xerxes (Rodrigo Santoro), aproximativ 600 de personaje mor – majoritatea persani, desigur. Există, de asemenea, un lup mort, un rinocer, câțiva elefanți împinși în Marea Mediterană.

Troia, un film magnific, bazat pe Iliada lui Homer

Troia (2004) – 572 de morți. Troia este un film epic de război care descrie foarte vag evenimentele din poemul epic al lui Homer, Iliada, care, la rândul său, descrie foarte vag evenimentele din Războiul troian. Regizat de Wolfgang Petersen, Troia are o distribuție care îi include pe Brad Pitt în rolul lui Ahile, Eric Bana în rolul lui Hector, Orlando Bloom în rolul lui Paris, Sean Bean în rolul lui Odiseu, Helen Kruger în rolul Elenei din Troia, Peter O’Toole, Rose Byrne, Brian Cox, Brendan Gleeson și mulți alții.

Sunt incluse multe scene sângeroase, atât în timpul bătăliilor, cât și după ce grecii cuceresc în cele din urmă Troia. Numărul de cadavre este impresionant în timpul bătăliei crâncene de la porțile Troiei (192 de morți) și în timpul sacului orașului (89 de morți). Ahile reușește să ucidă 35 de oameni, urmat de Hector (14 morți) și Odiseu (13 morți). În total, Troia are un număr de aproximativ 572 de morți.

Ultimul samurai (2003) – 558 de morți. Lansat în 2003, filmul istoric de război The Last Samurai spune o poveste despre ultimul războinic samurai din Japonia secolului al XIX-lea. Care se întâmplă să fie un american complet fictiv. Tom Cruise îl interpretează pe căpitanul Nathan Algren, un ofițer al armatei americane care se luptă cu alcoolismul și sindromul de stres post-traumatic.

Ultimul samurai îl are protagonist pe Tom Cruise

El acceptă sarcina de a antrena soldați în nou înființata Armată Imperială Japoneză. Cu toate acestea, el este capturat de Lordul Katsumoto (Ken Watanabe), un lider al războinicilor samurai rebeli care refuză să accepte modernizarea rapidă a Japoniei. Învățând despre cultura lor, Algern își găsește un nou scop în viață, alăturându-se luptei pentru restaurarea unor tradiții nobile precum feudalismul și servitutea.

Există multă moarte și distrugere în The Last Samurai. Algern conduce cu 41 de morți, iar Katsumoto este pe locul doi, cu 26 de morți. Cele mai multe dintre morți au loc în timpul bătăliei finale culminante a filmului, în care artileria și tunurile Gatling îi seceră pe războinicii samurai. În total, în film au loc 558 de morți