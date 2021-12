Cele mai bune filme și emisiuni TV din 2021. Un top greu, întocmit de o echipă de profesioniști de la SkyNews

Un alt an de restricții, blocări și divertisment live limitat au însemnat o dependență mai mare de ecrane, iar televiziunea și filmele au fost livrate la timp – în ciuda faptului că producțiile trebuie să respecte noile protocoale COVID pentru a menține distribuția și echipele în siguranță. Încă o dată, echipa din spatele podcastului de film și TV de la Sky News, Backstage, a scos calculatoarele și a folosit un sistem de puncte diabolic de complicat, plus o dezbatere sănătoasă (ascultați cel mai recent episod pentru a auzi câteva dintre ele) pentru a veni cu alegerile lor, potrivit news.sky.com.

Cele mai bune spectacole și filme ale anului

Listele dovedesc că se fac cu adevărat o mulțime de lucruri grozave – așa că, dacă vă întrebați ce să urmăriți în timp ce vă izolați, în timp ce vă plictisiți de sărbători sau doar pentru a fi la curent cu sezonul premiilor, aveți ce descoperi.

Începând cu televizorul…

10. În My Skin / Seria 2 – BBC iplayer

O dramă emoționantă și amuzantă pentru adolescenți, plasată în Țara Galilor, In My Skin este inspirată din experiențele scriitoarei și producătorului executiv Kayleigh Llewellyn. Noul serial o vede pe Bethan, aflată acum în ultimul an de școală, îndrăgostindu-se și plănuind să plece de acasă, încercând în continuare să ascundă ce se întâmplă în spatele ușilor închise, din cauza tatălui ei violent și a bolii mintale a mamei sale.

Vedeta Gabrielle Creevy este, fără îndoială, una ce merită urmărită în următorii ani, în timp ce Jo Hartley din This Is England face o un rol grozav în serial. In My Skin este foarte ușor de găsit și merită căutat. 9. Wandavision – Disney + Primul serial TV plasat în Universul Marvel s-a dovedit a fi un adevărat etalon pentru alții. Amplasat imediat după evenimentele din Avengers: Endgame, Elizabeth Olsen și Paul Bettany revin ca Wanda Maximoff și Vision din filme, încercând să-și dea seama ce se întâmplă atunci când împrejurimile lor începe să se schimbe.

Un studiu al durerii sub forma unui sitcom, spectacolul a fost poate o surpriză pentru unii veniți de la Marvel. Deși nu există planuri pentru un al doilea sezon, acesta a dus la un spin-off cu Kathryn Hahn în rolul ei ca Agatha Harkness. 8. Friends: The Reunion – Sky/HBO Pandemia i-a făcut pe mulți dintre noi disperați după un pic de nostalgie reconfortantă, așa că Reuniunea Prietenilor, în ciuda faptului că a durat timp să sosească după ce a fost anunțată, a fost ca și cum am vedea, ei bine, un vechi prieten.

Spectacolul a prezentat oaspeți celebrități, interviuri și o întoarcere la platoul inițial pentru toți cei șase membri ai distribuției principale și nu au dezamăgit când a fost vorba de noi dezvăluiri – ar putea fi iubirile din viața reală a lui Rachel și Ross mai palpitante pentru fanii lui decât spectacolul?

A fost anunțat rapid ca fiind cea mai vizionată emisiune de la Sky One, cu 5,3 milioane de oameni, așa că nu este o surpriză că și-a asigurat un loc în top 10. 7. Ted Lasso / Seria 2 – Apple TV + O a doua serie oarecum subestimată după ce primul a devenit un mega-hit surpriză, unii critici nu au fost surprinși de primele episoade ale sezonului, care priveau cel de-al doilea sezon al lui Ted la conducerea AFC Richmond.

Dar odată cu apariția unui nou răufăcător, o perspectivă asupra psihicului lui Ted, credem că spectacolul este imposibil de rezistat, a fost încă un serial genial. În plus, merită urmărită numai pentru Hannah Waddingham, dacă nu altceva. O a treia – poate ultima – serial este pe drum, popularitatea show-ului demonstrând poate că toți dorim să fim inspirați ca să credem.

6. Lotusul Alb – Sky/HBO

The White Lotus vedem protagoniștii făcând o excursie la un hotel de pe plajă tropicală, iar creatorul, scriitorul și regizorul de seriale Mike White nu forțează deloc în împodobirea rezidenților și a personalului din stațiunea de lux unde are loc acest spectacol.

Starul Murray Bartlett – care era aproape pregătit să renunțe la actorie – îl interpretează pe directorul hotelului într-o spirală de acțiune, mai ales că oaspeții sunt atât de egocentri încât vizionarea este aproape inconfortabilă. Aproape.

Această primă serie s-a dovedit un succes atât de mare încât a lansat serialul ca o antologie și vom vedea un grup complet nou de călători îndreptându-se către un alt hotel din lanțul White Lotus sezonul viitor. 5. Joc Squid – Netflix Un fenomen TV – ce putem spune despre Jocul Calamarului care nu a fost deja spus? Emisiunea despre diferența de clasă din Coreea de Sud, care vede oamenii forțați să joace jocuri pentru viața lor în încercarea de a ieși din sărăcia extremă, Squid Game a spart cifrele de vizionare Netflix și a demonstrat că televiziunea nu trebuie să fie occidentală pentru a fi o mare de lovitură.

Episoadele convingătoare au atras publicul și l-au ținut să urmărească și, desigur, există o continuare în lucru. Poate că acesta nu a fost emisiunea preferată a anului, iar sfârșitul poate să fi lăsat un pic rece, dar locul său pe lista noastră recunoaște impactul masiv pe care l-a avut – o ispravă pe care nu este ușor de realizat într-o perioadă în care telespectatorii sunt plin de conținut. 4. Sex Education/ Seria 3 – Netflix Elevii de la Moordale High s-au întors pentru cel mai bun serial de până acum al dramei pentru adolescenți. O privire revigorantă asupra adolescenților, relațiilor, sexualității și multe altele, acest spectacol reușește să fie foarte distractiv, în timp ce își educă în liniște telespectatorii.

Relația pozitivi/negativu dintre personajele principale Maeve și Otis continuă să fiarbă, dar intrările secundare sunt într-adevăr cele care abordează problemele mai interesante.

Acest serial a văzut încă mai multe personaje introduse, inclusiv starul Girls Jemima Kirke ca noua directoare a școlii, dar reușește să schimbe între povești fără să se grăbească prea mult. O dramă pentru adolescenți care ar trebui văzută de toate vârstele. 3.It’s A Sin – All 4 It’s A Sin a făcut pe toată lumea să vorbească despre el când a apărut spre începutul anului 2021. Povestea unui grup de tineri, homosexuali, bărbați și prietena lor, plasată la începutul crizei SIDA în 1980, ne-a făcut să nu uităm modul în care boala și oamenii care au luat-o, au fost tratați.

Amuzantă, sfâșietor și atât de bine jucată, mini-seria de la creatorul de Queer As Folk, Russell T Davies, este absolut obligatoriu de vizionat. Starul Years And Years, Olly Alexander, demonstrează că poate cânta la fel de bine în rolul principal – și acum este în candidatură pentru premiile Critics Choice și Independent Spirit în SUA.

Emisiunea a cunoscut, de asemenea, o creștere a testării HIV, potrivit organizației de caritate The Terrence Higgins Trust, și a doborât și recordurile de streaming All4. Cu siguranță merită un vizionat, sau chiar o revizionare – un televizor ca acesta nu apare prea des. 2. Succesiunea / Sezonul 3 – Sky/HBO Succesiunea a revenit după o lungă așteptare, mai ales că după momentul de suspans de la conferința de presă din sezonul doi, a părut că trece o veșnicie până aflăm ce s-a întâmplat cu cei din familia Roys. Sezonul trei nu a dezamăgit. Dubla tranzacție a fost și mai nemiloasă, înfrângerile mai tăioase. Am avut încercările sălbatice ale lui Kendall de a-și doborî tatăl, dorința lui Shiv de a recurge la orice mijloace necesare pentru a-l opri, oferta lui Connor pentru președinția americană și abilitățile de negociere ale lui Roman, care i-au câștigat în sfârșit respectul tatălui său… până când a trimis din greșeală acea poză.

Prietenia ciudat de emoționantă dintre vărul Greg și Tom a ieșit în prim-plan și pe parcurs ne-am întâlnit cu giganți și senatori tehnologici scandinavi – și am aflat de ce nu poți paria împotriva lui Logan Roy.

Nouă episoade au venit și au plecat într-o clipită, terminându-se cu o nuntă în Italia și încă un moment pe muchie de cuțit. Este imposibil de prezis cine va pleca viu și nevătămat. Atât de amuzant, scris genial… 1. Crima din Easttown – Sky/HBO Kate Winslet a declarat pentru Sky News că rolul din serialul Crima din Easttown a fost „cel mai provocator rol al ei vreodată” și face tot posibilul pentru interpretarea ei de detectivă dintr-un oraș mic care se luptă cu proprii demoni în timp ce încearcă să rezolve o crimă – într-o comunitate în care toată lumea îi cunoaște pe toată lumea și totuși. cumva, există încă atâtea secrete.

Un masterclass de actorie – nu doar de la Winslet, ci și de la distribuția secundară – aceasta este o dramă care face diferența, în care întorsăturile continuă să vină și totuși nimic nu pare exagerat.