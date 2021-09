Cele mai bogate familii din lume. Profiturile fabuloase pe care le-au făcut în ultimul an

Creșterea piețelor bursiere și adaptarea politicilor fiscale au fost favorabile creșterii averilor, astfel încât cele mai bogate familii din lume au ajuns să dețină 1,7 trilioane de dolari, în creștere de 22% față de acum un an.

Pe locul 1 a în topul celor mai bogate familii regăsim pe fondatorii companiei Wal-Mart. Este vorba despre familia Walton, cea mai bogată din America, cu o avere netă estimată 238,2 miliarde de dolari. Familia Walton deține aproape jumătate din lanțul de retail Walmart Inc., cea mai mare companie din domeniul comerțului cu amănuntul. Compania are cei mai mulți angajați din SUA.

Luați separat, Jim și Alice Walton valorează fiecare câte 54 de miliarde de dolari și sunt clasați pe locul 8 și respectiv pe locul 9 pe lista anuală a miliardarilor Forbes.

Compania a fost înființată de Sam Walton în Arkansas în 1962, iar în prezent lanțurile de magazine au peste 2,2 milioane de salariați. Dacă angajații Wal-Mart ar locui în același oraș, acesta ar atinge dimensiunile Bucureștiului. Wal-Mart operează aproape 11.510 magazine cu amănuntul în întreaga lume și 5.347 de magazine în SUA.

Producătorii de batoane Mars se mențin în top

Pe locul 2 în acest top se situează familia Mars, producătorii batoanelor de ciocolată și a bomboanelor cunoscute în toată lumea, Între acestea bomboanel M&M și celebrele batoane Mars.

Frații Jacqueline și John Mars, al căror bunic, Frank Mars, a fondat compania, valorează fiecare câte 24,7 miliarde de dolari, ocupând locul 29 pe lista anuală a miliardarilor Forbes. Cconducerea companiei a ajuns deja la a patra generație a familiei Mars.

Familia Koch și compania Koch Industries

Pe locul trei, familia Koch își datorează averea unei afaceri petroliere. Koch Industries derulează operațiuni în industria chimică și investiții, iar Charles a colaborat cu fratele său David până la moartea acestuia din urmă în 2019. Fratele rămas în viață are o avere estimată la 38,2 miliarde de dolari.

Astăzi compania deținută de familia Koch este cunoscută pentru acțiunile caritabile, finanțând grupuri de reflecție libertare, a profesorilor și universităților.

Miliardarii arabi și indieni controlează o bună parte din afacerile lumii

Familia Regală Saudită are o avere estimată la aproximativ 95 miliarde de dolari americani. Cea mai mare parte din averea familiei Al Suad provine din afacerile cu petrol însă averea totală este greu de estimat cu exactitate. Aceasta deoarece are nu mai puțin de 15.000 de mebri, iar fiecare are propriile sale afaceri.

Averea a fost strânsă într-un interval de 100 de ani, timp în care membrii familiei au făcut afaceri foarte profitabile. Astfel, familia a ajuns să valoreze peste 95 de miliade de dolari.

Familia Ambani care se situează pe locul 5 în topul celor mai bogate familii din lume provine din India. Reliance Industries Limited, pe care o dețin, este un conglomerat multinațional cu sediul în Mumbai, iar acțiunile sale sunt în domeniul energiei, produselor petrochimice, gaze naturale, comerț cu amănuntul, telecomunicații, mass-media și textile.

Compania a fost fondată în 1957, iar acum este condusă de cei doi fii ai fondatorului. CEO-ul Mukesh Ambani este pe locul 21 pe lista miliardarilor Forbes, supraveghind jumătate din afacere. Fratele său, Anil, gestionează telecomunicațiile, asset management, media și divertisment, precum și generarea de energie electrică.

Cine a intrat și cine a ieșit din clasamentul bogătașilor

Numele noi care au pătruns în clasamentul bogătașilor sunt familiile Dassaults din Franța, un imperiu de tehnologie și aviație de generația a treia, și Lauder, producătorul cosmeticelor Estee Lauder, din New York.

Câștigurile producătorilor de lux au fost deosebit de pronunțate, de exemplu, averea familiei Hermes a crescut cu 75%, până la 111,6 miliarde de dolari.

Un cădere notabilă este cea a familiei Lee, proprietarii Samsung din Coreea de Sud, după ce au plătit un impozit pe moștenire de 11 miliarde de dolari după moartea de anul trecut a patriarhului Lee Kun-hee.