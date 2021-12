Cel mai vizionat film din istoria Netflix. 50% dintre abonați au vizionat producția

Astfel, „Red Notice” a acumulat 328,8 milioane de ore de vizionare, transmite Netflix, depășind recordul anterior deținut de „Bird Box”, cu Sandra Bullock, în 2018, cu 282 de milioane de ore de vizionare.

La acestă oră, 50% dintre toți abonații Netflix din întreaga lume au vizionat „Red Notice”. Filmul a depășit recordul anterior în doar 18 zile, spre deosebire de „Bird Box”, care a avut nevoie de patru săptămâni pentru a ocupa poziția fruntașă, informează CNN.

Filmul a fost produs de compania lui Dwayne Johnson, Seven Bucks Productions, și a debutat pe site-ul de streaming la începutul acestei luni. Acesta rămâne în continuare în topul 10 al filmelor de pe platformă în 94 de țări, conform Netflix.

„Red Notice” spune povestea unui profiler FBI, interpretat de Dwayne Johnson, care trebuie să colaboreze cu cel mai mare hoț de artă din lume (Reynolds) într-un furt îndrăzneț, pentru a prinde un foarte căutat infractor interpretat de Gadot. Filmul a fost lansat și în cinematografe, weekend-ul trecut.

La data lansării, „Red Notice” a avut ziua cu cele mai multe vizualizări din istoria platformei.

Surprizele Netflix pentru luna sărbătorilor de iarnă

Moștenirea familiei Joestar continuă cu Jolyne care, alături de prietenii ei, au parte de noi stăpâni de Spectre în spatele gratiilor de la închisoarea Green Dolphin Street.

Lost în Space: Season 3 – SERIAL NETFLIX– 1 DECEMBRIE 2021

Titlu localizat: Pierduți în spațiu: Sezonul 3

Acesta este ultimul sezon al serialului și vine la pachet cu o energie incredibilă pentru a apăra Alpha Centauri de o invazie a roboților.

Coyotes – SERIAL NETFLIX – 2 DECEMBRIE 2021

Un grup de aventurieri găsesc diamante în pădure. Călătoria le va pune prietenia în pericol, vor învăța care sunt oamenii cărora le pasă cu adevărat și vor încerca să supraviețuiască.

La Casa de Papel: Part 5 Vol 2 – SERIAL NETFLIX – DIN 3 DECEMBRIE 2021

La Casa de Papel este unul dintre cele mai vizionate seriale de pe Netflix.Banda este blocată în Banca Națională a Spaniei de peste 100 de ore. Membrii grupului au scapăt-o pe Lisabona, dar, după pierderea unuia dintre coechipieri,lucrurile devin din ce în ce mai grele pentru aceștia.

Sierra l-a răpit pe profesor, iar acesta nu știe cum să scape de chinurile la care este supus. Armata, cel mai mare dușman, își face simțită prezența și perturbă liniștea îndrăgitelor personaje. Ultimul sezon din cunoscutul serial vine cu surprize de neimaginat.

Coming Out Colton – SERIAL NETFLIX – 3 DECEMBRIE 2021

Fost jucător în NFL și vedetă a serialului reality „Burlacul”, Colton Underwood supraviețuiește într-o lume care nu înțelege comunitatea LGBT.

Titans: Season 3 – SERIAL NETFLIX – 8 DECEMBRIE 2021

Încercând să rămână uniți, Titanii sunt terorizați de Gluga roșie, o nouă și misterioasă amenințare care caută să distrugă definitiv orașul Gotham.

Bonus Family: Season 4 – SERIAL NETFLIX – 9 DECEMBRIE 2021

Liniștea personajelor dispare, familia ajunge la cuțite, iar relațiile vor avea de suferit.Totul se întâmplă de la un apel.

Aranyak – SERIAL NETFLIX – 10 DECEMBRIE 2021

Doi polițiști care nu rezonează unul cu celalalt scot adevărul la iveală, jocuri politice, interese personale și mituri străvechi .

How To Ruin Christmas: The Funeral – SERIAL NETFLIX – 10 DECEMBRIE 2021

Un deces neașteptat distruge și fericirea Crăciunului de anul acesta.

Saturday Morning All Star Hits! – SERIAL NETFLIX – 10 DECEMBRIE 2021

Cea mai așteptată satiră! Acest serial de animație pentru adulți e o parodie subtilă la adresa desenelor animate difuzate sâmbăta dimineața, în anii ’80.

Twentysomethings: Austin – SERIAL NETFLIX – 10 DECEMBRIE 2021

În acest reality-show despre maturizare filmat în Austin, Texas, tineri de 20 și ceva de ani încep să cunoască viață și să se îndrăgostească.

Inspector Koo – SERIAL NETFLIX – 11 DECEMBRIE 2021

O fostă polițistă se întoarce la muncă ca investigatoare de asigurări, descoperind secretele unui ucigaș în serie.

Alte filme care vor apărea pe Netflix sunt:

The Hungry and the Hairy – SERIAL NETFLIX – 11 DECEMBRIE 2021

The Future Diary – SERIAL NETFLIX – 14 DECEMBRIE 2021

Elite Short Stories: Phillipe Caye Felipe – SERIAL NETFLIX – 15 DECEMBRIE 2021

Selling Tâmpa – SERIAL NETFLIX – 15 DECEMBRIE 202

The Witcher: Season 2 – SERIAL NETFLIX – DIN 17 DECEMBRIE 2021,