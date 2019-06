Cel mai spectaculos drum din lume se redeschide. Atenție la urși și la zăpadă

Transfăgărăşanul se redeschide circulației începând de sâmbătă, 29 iunie. Specialiștii atenționează conducătorii auto să circule prudent, din cauza instabilității atmosferice șia a zonelor încă cu zăpadă, plus să fie atenți la urșii care sunt semnalați zonă.





Unul dintre cele mai importante obiective turistice din România şi descris de cei de la Top Gear ca fiind cel mai frumos drum din lume, Transfăgărăşanul este închis timp de 8 luni pe an pe o porţiune de 27 de kilometri. De peste un an, cinci operatori de turism se judecă cu CNAIR, cerând ca Transfăgărăşanul să fie deschis şase luni pe an, şi nu patru luni ca până acum. Procesul a ajuns la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Considerat de numeroşi specialişti cel mai spectaculos drum din lume, Transfăgărăşanul oferă imagini superbe în toate anotimpurile. Jeremy Clarkson, unul dintre realizatorii Top Gear, afirma, în 2009, după parcurgerea Transfăgărăşanului, că s-a plimbat pe “cel mai spectaculos drum din lume”. În emisiunea pe care echipa “Top Gear” – Jeremy Clarkson, Richard Hammond si James May – a realizat-o în România, aceştia au spus despre Transfăgăraşan că este cel mai uimitor drum pe care l-au văzut vreodată.

Construit în anii ’70, pentru construcția Transfăgărăşanului s-au folosit 6.000 de tone de dinamită şi 40 de vieţi au fost pierdute.

Şoseaua urcă până la o altitudine de 2.042 metri în căldarea glaciară Bâlea, fiind al doilea drum din România, ca înălţime, după Transalpina, care străbate Munţii Parâng din Carpaţii Meridionali şi ajunge până la 2.145 metri în pasul Urdele.

Drumul începe din comuna Arefu, în judeţul Argeş, la kilometrul 61 al DN7C şi se termină în comuna Cârţişoara (Sibiu), la intersecţia cu DN1. Pe întregul traseu sunt construite 27 de poduri şi viaducte, dar şi cel mai lung tunel din România (887 m), care străbate Muntele Paltinu, Tunelul Bâlea. Aerisirea tunelului se face natural datorită curenţilor de aer extrem de puternici. Banda de circulaţie prin tunelul neiluminat are doar 6 metri lăţime şi un trotuar de un metru lungime.

