Acesta ar putea fi cel mai scump set de cărți cu James Bond care există!

Este vorba despre set complet de ediţii princeps ale unor cărţi din seria literară „James Bond”. Prețul la care se vor vinde cărțile în formulă completă este de 475.000 de lire sterline. Asta înseamnă în euro aproximativ 540.000.

Colecţia conţine toate cele 14 romane scrise de Ian Fleming în seria dedicată faimosului agent 007, completate cu supracopertele lor originale.

Zece dintre cărţi prezintă şi mesaje personale, adresate de autor unor persoane diverse, precum o fostă iubită, un comandant de escadron şi un jucător profesionist de golf.

Potrivit anticarului John Atkinson, care locuieşte în Harrogate, aceste dedicaţii adaugă cărţilor o valoare considerabilă. Valoarea este adăugată de faptul că setul de cărți devine unic datorită acelor înscrieri.

Cel mai scump set de cărți cu James Bond

O copie a cărţii „A Field Guide of Birds of the West Indies”, scrisă de ornitologul James Bond, care l-a inspirat pe Ian Fleming în alegerea numelui celebrului agent 007, este de asemenea inclusă în colecţia scoasă la vânzare.

O copie a primului volum în care a apărut personajul James Bond, „Casino Royale”, a fost semnată de Ian Fleming şi dedicată iubitei sale din epocă.

„Se numea Lisl Popper şi era austriacă”, a dezvăluit John Atkinson.

„A cunoscut-o într-un bar din Kitzbuhel. Avea 19 ani şi ea s-a împiedicat de el, fapt care l-a amuzat foarte mult. Au avut o legătură care a ţinut întreaga lor viaţă şi ea s-a numărat printre oamenii căruia el le-a lăsat moştenire 500 de lire sterline în testamentul său

Printre celelalte persoane care au primit cărţi semnate de Ian Flemin se află secretara lui. un altul este jucătorul de golf Henry Cotton.

Apoi urmează și comandantul de escadron Dobson. Acesta i-a consiliat pe producătorii filmului „Thunderball”. Le-a dat sfaturi în ceea ce priveşte scenele în care apar bombardiere Vulcan”, a adăugat anticarul britanic.

John Atkinson a dezvăluit că a avut nevoie de mai mulţi ani pentru a alcătui această colecţie.

Colecţia, depozitată într-un spaţiu securizat din afara Marii Britanii, va fi vândută prin intermediul librăriei lui John Atkinson, scrie Agerpres.