Cel mai periculos cântec de Crăciun. Șoferii riscă să își piardă viața

Cel mai periculos cântec de Crăciun.”It’s Beginning To Look A Lot Like Christmas”, ”Last Christmas”, ”Frosty The Snowman”, ”All I Want For Christmas Is You” sunt cele mai căutate melodii în această perioadă, dar un studiu realizat de o prestigioasă universitate din China arată că șoferii trebuie să le asculte în trafic.

Experții de la South China Univerity of Technology au constatat că melodiile cu un BPM mai mare de 120 sunt responsabile de încurajarea obiceiurilor periculoase a șoferilor care conduc. Aceste piese pot avea efecte psihologice și cardiovasculare care pot crește posibilitatea de a conduce într-un mod agresiv sau haotic.

Alte melodii periculoase

Experții au spus că piesa ”Frosty The Snowman” din 1950, înregistrată pentru prima dată de Gene Autry – și, mai târziu în același an, de Jimmy Durante, este ”cea mai periculoasă” melodie pentru șoferi, clasându-se pe primul loc cu un BPM – Beats Per Minute (n.r bătăi pe minut) – potențial de 172. Mulți șoferi nu se mai pot concentra când o ascultă.

”Pe măsură ce se apropie sezonul sărbătorilor, este important să recunoaștem modul în care muzica ne influențează obiceiurile de condus. În tip ce melodiile festive aduc bucurie, unele melodii foarte energice sau care ne distrag atenția ne pot afecta concentrarea pe șosea”, a spun cercetătorii chinezi.

Al doilea cel mai periculos cântec este ”All I Want For Christmas Is You”, interpretat de Mariah Carey. Această melodie are un BPM de 150, au mai spus experții de la South China University of Technology.

Pe locul trei se află melodia ”Feliz Navidad” a lui Jose Feliciano și ”Santa Claus Is Comin`town”.

Melodia românească pe care șoferii trebuie să o evite

Un alt studiu arată că și melodia „Empire State of Mind” este periculoasă. Două hituri ale lui Michael Jackson au fost incluse pe lista de risc. Totodată, mixul radiofonic „Hey Baby” al artistului german DJ Ötzi este considerat periculos pentru a fi ascultat în timpul șofatului. Și melodiile „Despacito” și „Dragostea din tei” sunt periculoase.