Cel mai periculos aliment. Toată lumea îl are în frigider. Mănânci otravă pe pâine

InfoCons a realizat un studiu pe baza etichetelor produselor tip crenvurști de pasăre ce se regăsesc pe piața din România. În total au fost analizate 30 de produse. Află AICI care sunt producătorii și distribuitorii.

Ce probleme prezintă crenvurștii din comerț

Ca urmare a centralizării și analizării informațiilor ce se regăsesc pe etichetele produselor au rezultat:

Din punctul de vedere al procentajului de carne de pasăre: procentajul de carne de pasăre în crenvurstii de pui este cuprins între 27 și 94% din compoziția produsului.

Exista produse care au in compozitie si carne de porc, slanina, etc. Din punctul de vedere al ingredientelor din crenvurstii de pui :

– primul ingredient este carnea/pieptul de pasare pentru toate produsele;

– al doilea ingredient este slanina pentru 23.33 % din produse

– al treilea ingredient este apa pentru 33.33 % din produse

Află AICI ce alte ingrediente au mai fost regăsite în crenvurstii de pui!

Din punctul de vedere al aditivilor alimentari regăsiți în crenvurștii de pui:

96.67% din produse au în compoziție E-uri (aditivi alimentari)

Aditivii alimentari din crenvurstii de pui variaza intre : 0 si 10 aditivi.

Află AICI numărul adivitilor alimentari din crenvurștii de pui!

Din punctul de vedere al produselor ce conțin aditivi alimentari regăsiți frecvent in crenvurstii de pui situația se prezintă astfel:

100% dintre produsele studiate, crenvurstii de pui au avut în componență nitrit de sodiu (E250);

79.31% dintre produsele studiate, crenvurstii de pui au avut în componență difosfat de sodiu (E450);

72.41% dintre produsele studiate, crenvurstii de pui au avut în componență acid asorbic (E300);

Toate produsele studiate, crenvurstii de pui au avut menționate pe etichetă informațiile nutriționale.

Valoarea energetică in crenvurstii de pui este cuprinsa între 143 kcal și 287 kcal.

Cantitatea de grăsimi in crenvurstii de pui variază între 7.6g și 25.2g.

Cantitatea acizilor grași saturați in crenvurstii de pui este cuprinsă între 2g și 10.01g.

Cantitatea de glucide in crenvurstii de pui variază între 0g și 6.3g;

Cantitatea zaharurilor in crenvurstii de pui este cuprinsă între 0g și 1.8g.

Cantitatea de proteină se situează între 10g și 17.5g pentru produsele studiate.

Cantitatea de sare in crenvursti de pui variaza intre 1.5 – 3 grame

Află AICI cantitatea de sare din crenvurstii de pui pentru fiecare produs.

Cum poți afla toate informațiile de pe etichetele produselor într-o secundă?

Descarcă GRATUIT aplicația InfoCons și află numericul de aditivi alimentari, cantitatea de zahăr, cantitatea de sare și numărul de calorii din produsele scanate. Dacă ești la cumpărături sau acasa, scanează eticheta produselor pe care vrei să le consumi, pentru a afla tot ce trebuie să știi despre produsele respective.

Aplicația este disponibilă atât pentru IOS, pentru ANDROID, dar și pentru Huawei AICI.