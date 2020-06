După 11 ani a ieşit la iveală faptul că Florin Salam „O spărgea cu bătaia” pe fosta soţie. După toate acuzațiile aduse de familia Fănicei, Betty Salam a reacționat și a făcut primele declarații despre scandalul momentului, potrivit A 1.

Aşsar, Florin Salam este acuzat de rudele fostei sale soții pe nume Fănica, decedată în urmă cu 11 ani, că o bătea crunt. Aceştia au făcut dezvăluiri șocante despre artist! Mama și fratele femeii susțin că manelistul își bătea crunt partenera de viață.

Florin Salam, acuzat că şi-ar fi bătut fosta soţie

Manelistul este acuzat că ar fi bătut-o pe femei și că, deși știa de boala acesteia, el a ignorat și a ales să nu ia măsuri: „Multă lume nu știe că e foarte vulgar. Dacă ați știi câte a tras Fănica din cauza familiei lui, deși nu era obraznică și nu făcea greșeli. El era orgolios, ceva de spuneai de familia lui o spărgea cu bătaia. Una din surorile lui a venit la înmormântarea Fănicăi în roșu (…) Nu am cerut nimic de la el și nu ne-a dat nimeni nimic”, a dezvăluit chiar mama fostei soții a lui Florin Salam.

Ce spune Betty Salam

„Toate întrebările pe care mi le puneți voi în legătură cu familia…Consider că știți lucrul ăsta, având în vedere că eu am lansat o piesă cu tatăl meu. Nu am lansat o piesă pentru vizualizări sau pentru ceva anume, ci am lansat-o pentru noi. Și tot ce cântăm noi acolo, noi am pus toată iubirea noastră în piesa aia, iubirea de tata-fiică.

Este un tată calm

Tatăl meu este un om atât de calm, este artist și orice artist are nevoile lui. Dar am învățat tot ce e mai frumos de la el. Dar nu trebuie să judecați pe nimeni, până nu cunoașteți pe cineva. Tatăl meu muncește de la vârsta de 15 ani, zilnic, până acum. A muncit pentru noi, să ne facă un viitor frumos. Și mereu a găsit timp să se implice.

Nu vă mai luați după tot ce scrie în presă, nu mai judecați dacă nu cunoașteți persoana respective”, a dezvăluit Betty Salam prin intermediul unui clip video, la scurt timp după ce a izbucnit scandalul în care tatăl său, celebrul manelist Florin Salam, este acuzat de violențe față de fosta sa soție, care a decedat.